Affrancazioni, dalla giunta Raggi via libera al 'simulatore di calcolo on line': "Pratiche più veloci"

Un simulatore di calcolo online per permettere ai cittadini di quantificare in proprio l'ammontare dell'affrancazione. E' questa una delle novità contenute nella delibera approvata oggi dalla Giunta Raggi. Obiettivo: semplificare e snellire le procedure in relazione alla presentazione delle istanze di affrancazione. La situazione coinvolge migliaia di famiglie in tutta Roma che negli anni hanno acquistato abitazioni di edilizia agevolata, costruite su terreni comunali (con il cosiddetto diritto di superficie) e che oggi vogliono 'liberare' il proprio immobile dall'obbligo di rispettare il prezzo stabilito per legge. In attesa ci sono migliaia di domande

Il documento approvato, si legge in una nota stampa diffusa dal Campidoglio, prevede che i cittadini possano effettuare in proprio il calcolo per la determinazione del corrispettivo di affrancazione - anche avvalendosi proprio della modalità esemplificata dal simulatore di calcolo presente on line – inserendolo poi in una relazione tecnica redatta e sottoscritta da un professionista, abilitato sotto la propria personale responsabilità, che sarà poi sottoposto a verifiche da parte degli uffici. La modulistica da utilizzare per la redazione della perizia sarà pubblicata sul sito di Roma Capitale.

"Questo periodo ha messo tutti di fronte alla necessità di innovare le modalità di gestione delle procedure, di accelerare e smaterializzare le pratiche favorendo la semplificazione", le parole dell'assessore all'Urbanistica Luca Montuori. "L'uso dell'autocertificazione è uno strumento che ci permetterà di rispondere in maniera efficace alla risoluzione delle pratiche di affrancazione. Questo provvedimento completa una serie di attività di semplificazione attese da lungo tempo che finalmente portiamo in attuazione".

Negli ultimi anni la richiesta di effettuare pratiche di affrancazione è notevolmente aumentata fino a raggiungere quota oltre 5mila. Tutto è accaduto dopo che una sentenza della Cassazione emessa nel settembre del 2015 ha stabilito la compravendita di case di edilizie agevolata, avvenuta a prezzi di mercato, avrebbe invece dovuto rispettare il prezzo vincolato. E' così che case vendute e acquistate a prezzi di mercato sono tornate 'agevolate' generando un'ondata di cause in tribunale tra acquirenti e venditori con richieste di risarcimento da centinaia di migliaia di euro.

Nel dicembre del 2018, con la legge 136 in cui è stato inserito un emendamento proposto dal Movimento cinque stelle, l'allora governo gialloverde ha introdotto delle modifiche normative che permettono anche a chi non è più proprietario di questi immobili, quindi anche ai venditori coinvolti nelle cause, di versare quanto dovuto al Comune aprendo così la possibilità all’estinzione di qualunque richiesta di risarcimento. Ma a distanza di un anno e mezzo il decreto attuativo che deve entrare nel merito dell’applicazione della legge non è ancora stato approvato. Nel frattempo il Comune di Roma procede con le richieste di affrancazione più urgenti sulla base di modalità di calcolo stabilite da una propria delibera.