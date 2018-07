Raggi prova a dire addio ad affittopoli: canone di mercato per 570 immobili del Comune

Stop ad affittopoli, il Campidoglio procederà al riallineamento dei canoni di 570 appartamenti relativi al patrimonio disponibile, di cui la gran parte in Centro storico locati a cifre irrisorie (come 100 mq a Trevi a 210 euro al mese o 60 mq a piazza Navona a 13,5 euro mensili), portandoli alle cifre di mercato con un aumento degli introiti stimato del 627%, passando da 1,1 a 7 milioni di euro.

Ad annunciare l'approvazione della delibera di Giunta per la ridefinizione del piano di intervento sulle locazioni è stata stamattina in Campidoglio la sindaca di Roma Virginia Raggi, insieme all'assessore al Patrimonio Rosalba Castiglione e alla presidente della commissione Patrimonio Valentina Vivarelli. I contratti vigenti verranno revocati secondo la durata e le normative e poi riassegnati all'asta al miglior offerente. Il maggior numero degli immobili presenti è nel I Municipio (240), seguito dal V (30) e dal XV (15). Dei quasi 600 appartamenti, 30 verranno assegnati al dipartimento Politiche sociali per essere usati nell'ambito dell'assistenza alloggiativa alle famiglie più fragili.

Raggi: "Il ricavato finanzierà servizi per tutti i cittadini"

"Oggi - ha esordito la sindaca Raggi - presentiamo un lavoro condotto in maniera certosina dall'assessorato e dalla commissione Patrimonio, un lavoro importante perché come avevamo promesso all'inizio del mandato stiamo riportando ordine e legalità nella gestione del patrimonio del Comune di Roma. Qui ne illustriamo una parte del lavoro, quella che riguarda il patrimonio disponibile, ossia case e appartamenti che Roma da anni ha affittato a due lire".

Alcuni esempi: "abbiamo trovato un appartamento a Fontana di Trevi di 98 mq affittato a un canone di 210 euro al mese quando il prezzo di mercato è di 2.200, dieci volte di più. A corso Rinascimento ci sono 83 mq affittati a 160 euro quando il prezzo di mercato è di 1.800, a piazza Navona 30 metri più 30 di terrazza addirittura a 13,50 euro con un canone di mercato stimato di 1.000 euro".



Secondo la Raggi "oggi si può dire con forza che l'era di affittopoli è finita. Con questa delibera, dopo un'indagine appartamento per appartamento, stiamo riallineando i canoni al prezzo di mercato perché vengano affittati al giusto prezzo e il ricavato andrà a finanziare i servizi che Roma deve erogare tutti i cittadini. Da un incasso di 1,1 milioni di euro, quando sarà completo il riallineamento dei canoni, arriveremo a circa 7 milioni di euro".

Per dare un'idea "con 1 milione di euro si apre un asilo nido, si compra un bus o si possono rifare 2 km di manto stradale. Pensate quanta parte di servizi è stata negata con questa gestione scellerata fatta negli anni del patrimonio e delle casse capitoline". Del totale "30 alloggi saranno sottratti a questa gestione e saranno assegnati al dipartimento Politiche sociali per essere destinati al Sassat, il servizio di sostegno alloggiativo per i nuclei fragili e il reinserimento sociale delle famiglie - ha concluso - questo lavoro non vuole penalizzare le persone ma ristabilire principi di legalità ed equità, perché il patrimonio di proprietà del Comune è un bene che è stato svenduto e dimenticato, costituendo piccole sacche di privilegio agli occupanti a detrimento non solo delle casse capitoline ma di tutti i cittadini romani che avrebbero potuto usufruire di servizi che invece non hanno avuto. Questa è solo la prima fase del lavoro di assessorato e commissione, oggi tracciamo una linea e cominciamo a renderlo noto".