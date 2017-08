Fiumicino, al Terminal 3 inaugurato un nuovo “Punto Turistico” di Roma Capitale

Sarà il biglietto da visita della Capitale per i 13,5 milioni di passeggeri internazionali che transitano per l’aeroporto di Fiumicino. Agli arrivi del Terminal 3 è infatti stato appena inaugurato il nuovo “Punto Informazioni Turistiche”. E’ il nono presente a Roma.

Un servizio strategico in chiave turistica

All’interno del P.I.T. aperto tutti i giorni dalle 8 alle 20.45, i turisti potranno trovare molteplici informazioni sulla città eterna. Dai mezzi di trasporto da e per l’aeroporto, agli itinerari turistici e gastronomici, passando per le possibilità di alloggio e quelle relative all’offerta di intrattenimento culturale. La realizzazione di questo nuovo Punto di Informazione Turistica è stata salutata con soddisfazione dall'assessore capitolino allo Sviluppo Economico Adriano Meloni. “E' una

tappa fondamentale nel percorso per il continuo miglioramento dell’accoglienza e per la gestione ottimale dei flussi in cui Roma Capitale è impegnata”.

Personale multilingue per comunicare l'offerta cittadina

Oltre alla posizione strategica in cui è stato collocato, nel salone arrivi del Terminal 3, gioca a favore del PIT anche la professionalità dei suoi operatori “capaci di assistenza in 6 lingue” ha ricordato l'assessore Meloni. Cosa che permetterà di “aumentare ulteriormente i livelli di soddisfazione e di comunicare al meglio l’offerta ricchissima della città, promuovendo un turismo sostenibile e di qualità, capace di allargare il suo raggio d’azione anche ad aree e attrazioni meno note di Roma e del Lazio”.

Un segnale verso la cultura dell'accoglienza

“Il principale scalo italiano, con oltre 200 destinazioni direttamente collegate, si conferma la primaria porta di ingresso alla città e al Paese – dichiara Fausto Palombelli, Chief Commercial Officer di ADR, la società che gestisce gli aeroporti di Fiumicino e Ciampino – in quest’ottica, un rinnovato welcome point di Roma Capitale è certamente un ulteriore segnale verso una maggiore cultura dell’accoglienza, per offrire il meglio della città fin dal primo approdo in aeroporto. Ringraziamo Roma Capitale per la collaborazione di questi mesi, che ha consentito di rinnovare il PIT in tempi rapidi”.