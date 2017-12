Le case in affitto dei piani di zona potranno essere acquistate: coinvolte 4 mila famiglie

Da affittuari a proprietari. Da oggi 4mila nuclei familiari avranno la possibilità di acquistare gli alloggi in locazione rientranti nei Piani di Zona. La Giunta regionale del Lazio ha approvato un provvedimento, da oggi esecutivo, che ha stabilito i criteri per la modifica dei termini di affitto obbligatorio nei Piani di zona in Edilizia agevolata. Obiettivo è permettere a quanti lo vogliono, e hanno usufruito di diversi programmi di Edilizia agevolata, di divenire proprietari dell'immobile. Per permettere questo, la Regione Lazio è intervenuta su modalità e termini per il rilascio dell'autorizzazione alla trasformazione del titolo.

Il provvedimento, presentanto questa mattina nel corso di una conferenza stampa in Regione, potrà interessare almeno 4mila nuclei familiari che, a partire dal 1998, hanno aderito ai Piani di zona. Agli inquilini che vivono negli alloggi in affitto, oggi viene riconosciuta la possibilità di acquistare l'appartamento in cui hanno vissuto. "La normativa nazionale non imponeva al costruttore di rinnovare i contratti di affitto oltre l'ottavo anno" fa sapere la Regione "così il Lazio si è assunto la responsabilità di offrire una soluzione idonea in favore degli inquilini, e dare l'opportunità di acquistare gli alloggi ridefinendo i criteri e, in particolar modo, dando la possibilità agli stessi inquilini di comprare prima dei termini stabiliti (8 o 15 anni)".

Una tutela agli inquilini e al finanziamento pubblico, sottolineano dalla Regione, che ricorda come quegli immobili siano destinati alle fasce più deboli della popolazione. Per arginare fenomeni speculativi è stato stabilito che potrà acquistare casa solo chi ha avuto una permanenza in affitto in un appartamento di un fabbricato il cui primo contratto di locazione sia stato stipulato almeno da 3 anni, con l'obbligo di non rivendere l'alloggio stesso nei 5 anni successivi.

La determinazione regionale ha stabilito alcuni punti sostanziali, primo fra tutti l'individuazione del valore medio del contributo concesso dalla Regione nelle ultime programmazioni degli interventi per la realizzazione di alloggi destinati alla proprietà, al fine del calcolo della quota residua del contributo pubblico da restituire. In questo modo sono stati così definiti i nuovi parametri medi, per metro quadro, del contributo massimo previsto per ottenere la proprietà dell'immobile. Provincia per provincia, questi i nuovi valori: 168,36 euro per Frosinone, 146,67 euro per Latina, 156,47 euro per Rieti, 168,36 euro per Roma e provincia, 156,47 euro per Viterbo.

"Ora rimane il grande tema della qualità della vita in queste zone legata all'urbanizzazione e ai servizi primari e non solo" le parole del presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. "Quindi faccio un appello a tutti i Comuni che hanno le case, a cominciare da Roma Capitale. Parliamo di appartamenti e quartieri nei quali si utilizzò la formula dei Piani di zona per cogliere questa fase che porterà tante famiglie ad acquistare gli appartamenti e ad uscire da una condizione di incertezza e intervenire per porre rimedio a questa condizione. Noi siamo disponibili a dare una mano, ma ci vuole un protagonismo delle amministrazioni comunali che devono mettere in campo risorse, progettualità e interventi come quelli che sono palesi".

"La questione è stata sollevata da alcuni comitati: noi abbiamo stabilito il prezzo medio del contributo regionale, ma è chiaro che per fare l'acquisto serve anche la valutazione e l'approvazione della tabella da parte delle amministrazioni comunali" le parole dell'assessore alle Politiche abitative della Regione Lazio, Fabio Refrigeri. "Come ci è stato chiesto, noi ci impegnamo a reiterare la richiesta di chiudere quanto prima la determinazione di queste tabelle perchè è chiaro che è l'altro elemento di comparazione. Noi eserciteremo questa azione".

"Il provvedimento di oggi per noi è positivo in quanto rappresenta un primo passo importante che la Regione Lazio sta facendo sul piano dell'edilizia agevolata, che in questi anni è stata trascurata e che rappresenta una sorta di bomba ad orologeria, soprattutto nella zona di Roma Capitale" le parole di Gianluca Riparbelli dell'Unione comitati Piani di zona. "La delibera di oggi dà la possibilità a oltre 4 mila famiglie, contro le 60-70 mila, di poter avere una possibilità per mettere al sicuro il proprio futuro, sia con la certezza dei propri contratti di locazione sia potendo finalmente acquisire il diritto di superficie. E' un primo passo, perchè poi ci sarà un passo importante che dovrà fare l'amministrazione Capitolina".