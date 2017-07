Siccità, è scontro Acea-Regione sui prelievi dal lago di Bracciano

E' scontro istituzionale sulla "tragedia" dell'emergenza idrica del Lago di Bracciano e, di rilfesso, della Capitale. La decisione della Regione di sospendere i prelievi entro una settimana ha sollevato un botta e risposta mezzo stampa che è arrivato fino al ministro all'Ambiente Gianluca Galletti con il governatore del Lazio, Nicola Zingaretti, che ha lanciato l'allarme: "L'acqua di Roma sta finendo". L'ultima parola, in serata, è arrivata dalla Regione che ha puntato il dito contro Acea: "Lo stop ai prelievi è dato da una violazione alle prescrizioni".

Acea, infatti, può prelevare acqua dal Lago di Bracciano grazie ad un decreto del Ministero dei Lavori Pubblici (il n. 1170/1990) "assicurando comunque il mantenimento delle escursioni del livello del lago nell’ambito di quelle naturali" spiega la Direzione regionale delle Risorse Idriche – Regione Lazio. Per tale ragione, continua la Regione, "proprio nella Relazione Generale del Progetto del Nuovo Acquedotto del lago di Bracciano, redatto dalla stessa Acea, alla lettera b di pagina 39 si definiva il livello idrometrico minimo concesso per le captazioni, fissandolo a m. 161,90 sopra il livello del mare". Anzi, a tale proposito, si prescriveva quanto segue: “Verranno inserite le saracinesche di apertura e chiusura ed un sifone idraulico che provveda a disinnescare automaticamente le condotte, non appena il livello dell’acqua scende sotto la quota minima di m 161,90”.

Il livello del lago, invece, conclude la Regione nella nota, "è al di sotto di questa quota minima prefissata, e ancor più lontano dallo zero idromedrico che corrisponde a quota 163,04”. Quindi, stop ai prelievi.

Una decisione che non è piaciuta alla municipalizzata capitolina. "L'atto della regione è abnorme e illegittimo" ed è "inutile per la tutela del Lago di Bracciano" le parole del presidente di Acea Paolo Saccani, intervistato da Sky Tg24. E per i romani annuncia razionamenti: da qui "a sette giorni non ci sarà nessuna soluzione, se non quella di razionare l'acqua dei romani. Questo succederà dal 28 in poi per un milione e mezzo di cittadini".

Sul punto è intervenuto anche il ministro dell'Ambiente Gianluca Galletti. "Il lago di Bracciano si trova nella più grave emergenza idrica registrata nell'Italia centrale, in un quadro italiano in cui sono molte le situazioni difficili dovute alla siccità. E' una situazione che monitoriamo da tempo attraverso l'Osservatorio permanente che proprio nell'ultima riunione ha deciso il passaggio per il Lazio a una condizione di severità idrica alta" ha affermato. "Qui c'è da scongiurare innanzitutto un danno ambientale per il lago e allo stesso tempo evitare un disagio forte a migliaia di cittadini romani. Credo che la condivisione delle scelte sia l'unico modo per affrontare il problema: per questo si riunirà giovedì l'Osservatorio permanente sull'Appennino Centrale, in cui da mesi lavorano anche Regione Lazio e Acea, con un focus specifico sul lago di Bracciano".

La sindaca Virginia Raggi invoca una "soluzione condivisa". Ha spiegato: "Chiaramente la mia preoccupazione come sindaca di Roma è che sia fatto tutto il possibile per assicurare l'acqua ai cittadini, agli ospedali, ai vigili del fuoco, alle attività commerciali. Come amministrazone capitolina siamo stati i primi a denunciare la situazione drammatica del lago di Bracciano e anche a subire critiche ingiustificate per alcune misure che con largo anticipo abbiamo messo in campo per evitare l'emergenza". Poi ha difeso il lavoro di Acea: "Ha ridotto la captazione di acqua dal bacino di Bracciano negli scorsi mesi: credo che in breve tempo sia passata da 1.500 a 900 litri al secondo. Allo stesso tempo l'azienda sta monitorando e riparando la rete idrica per mettere fine alle dispersioni".