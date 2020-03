Coronavirus, Acea sospende i distacchi di acqua ed energia e rinvia il pagamento delle bollette

L'emergenza Coronavirus è prima di tutto una crisi sanitaria ma si sta trasformando anche in una crisi economica. Per questo Acea, la multiutility dell'acqua e dell'energia controllata da Roma Capitale, ha deciso di prendere un provvedimento che dia risposte sotto entrambi i frangenti.

Da un lato ha deciso di sospendere le attività di distacco delle forniture energetiche e idriche in tutti i territori serviti. Dall'altro di rinviare il pagamento delle bollette per i clienti in difficoltà economiche. Una misura che la società per azioni ha preso "in attesa" che Governo e Autorità di Regolazione assumano specifici provvedimenti in merito.

La comunicazione è stata data da Acea che in merito ha spiegato: "Per ogni ulteriore informazione sono a disposizione tutti i canali di contatto riportati all’interno dei siti www.gruppo.acea.it, www.acea.it e www.servizioelettricoroma.it, oltre che le piattaforme digitali MyAcea e l’area clienti del Servizio Elettrico Roma".