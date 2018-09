Salvo il servizio mensa di nidi e materne, c'è l'accordo con i sindacati: sciopero revocato

L'accordo tra le parti sociali è stato siglato e ha portato alla revoca dello stato di agitazione. Lunedì i bimbi di nidi e materne del Comune di Roma troveranno regolarmente il servizio mensa. Così come si svolgeranno senza intoppi gli altri servizi interessati dal protocollo d'intesa: dalle pulizie degli uffici capitolini a Farmacap. Lo sciopero era stato indetto da Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil, Uiltrasporti

"Il Campidoglio si impegna a far avviare a Roma Multiservizi il percorso finalizzato alla qualifica di cuoco con l’obiettivo di garantire l’inserimento al personale ora impiegato nel servizio mense dei nidi e già incluso negli atti di gara che riguardano l’azienda" informa il Comune in una nota stampa. "Il percorso formativo si concluderà entro il mese di novembre e comunque nei tempi previsti per l’aggiudicazione della gara".

Per quanto concerne il personale non incluso nel bando di gara e già impegnato nelle mense in autogestione, "l’Amministrazione capitolina si impegna a trovare le soluzioni tecnico-economiche per garantire la tutela occupazionale. Per questo, entro il mese di ottobre, si procederà a una ricognizione congiunta per individuare entità numerica e qualifiche del personale impegnato allo stato attuale nelle mense autogestite. I risultati saranno condivisi nell’ambito di uno specifico tavolo di lavoro".

E ancora garanzie e promesse ai sindacati riguardano il servizio di pulizia degli uffici di Roma Capitale e in Atac. "Solleciteremo il soggetto aggregatore (Città Metropolitana) affinché venga riattivato il tavolo di confronto con le organizzazioni sindacali entro il 17 ottobre e affinché Atac fornisca un riscontro alle richieste presentate dalle rappresentanze sindacali entro il 30 settembre. Verrà inoltre fissato, entro la stessa data, un tavolo ad hoc che affronterà la situazione di Farmacap".