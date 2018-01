Acqua, accordo sulla fonte Peschiera-Le Capore: da Roma 224 milioni in 30 anni

C'è l'accordo sull'utilizzo dell'acquedotto del Peschiera-Le Capore. I Comuni della provincia di Rieti riceveranno un 'ristoro' che ammonta complessivamente a 224 milioni di euro in 30 anni. Una "svolta storica" l'hanno definita in una nota il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti e l'assessore regionale alle Infrastrutture, Politiche abitative ed Enti locali, Fabio Refrigeri. "In questo modo, l'Ato 3 ed i suoi Comuni vedono così definito il sostegno economico a tutela della più importante fonte di approvvigionamento del Lazio che ha servito per tanti anni i Comuni facenti parte di Ato2, ovvero Roma Capitale ed Area Metropolitana".

Nell'accordo, spiega la nota "è centrale il concetto di mutualità". Per Zingaretti e Refrigeri "la misura va in favore di Ato3 come di Ato2, ovvero a favore anche dei cittadini della Capitale e dell'Area Metropolitana che beneficiano della qualità del Peschiera-Le Capore". Il motivo lo spiegano così: "Non si può lasciare la tutela della risorsa agli eventi della natura, ma deve essere garantita dagli investimenti e, dunque, dagli interventi umani".

Con l'accordo è stato introdotto anche un Comitato di controllo e monitoraggio del vincolo di destinazione delle somme corrisposte dall'Ato2 all'Ato3. "Ato3, tra l'altro, si impegna a rendicontare a cadenza biennale l'utilizzo delle somme erogate da Ato2. Qualora queste non dovessero essere totalmente utilizzate, l'Ato2 s'impegna ad utilizzarne le differenze, al fine di mitigare il costo della tariffa in bolletta".

Quest'estate i sindaci della zona, e il presidente della Provincia di Rieti, Giuseppe Rinaldi, avevano protestato contro la decisione del Comune di Roma e dell'Ato 2 di ricorrere al Tar contro la delibera di Giunta regionale che riconosce il diritto ad un equo indennizzo per l'utilizzo da parte di Roma delle sorgenti del reatino.