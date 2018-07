Ama, c'è l'accordo sui bonus: premi anti-assenteismo e per lavori pesanti

L'incentivo a non restare a casa resta ma rispetto al 2017 pesa meno: per il 40 per cento. La cosiddetta 'operatività' guadagna più spazio tra i criteri di valutazione: il 50 per cento. Un restante 10 per cento è invece legato alla disciplina. È stato siglato venerdì scorso tra i sindacati e l’Ama l’accordo sull’erogazione dei bonus per il 2018. “Un altro punto di avanzamento” il commento dei sindacati, raggiunto a poche ore da quella dead line del 30 giugno oltre la quale non si sarebbe più potuto usufruire dei vantaggi fiscali previsti dalle norme per i premi produttività.

L'importo massimo totale del premio può raggiungere il 650 euro. Una parte è volto a contrastare il fenomeno dell'assenteismo che in Ama pesa per circa un 15 per cento. Per ottenere il 100 per cento del bonus relativo, 156 euro lordi, non bisognerà superare il 4,7 per cento di assenze; tra il 4,7 e il 9 per cento il premio scende a 108 euro; per assenze superiori al 9 per cento 48 euro mentre chi va oltre questa percentuale si vedrà il bonus decurtato di un euro per ogni giorno di assenza, che diventano due se la percentuale supera il 20 per cento.

L’accordo del 2018, sottolinea Fp Cgil di Roma e Lazio in una nota, “aumenta il peso dell’operatività rispetto alla presenza, il che garantisce a lavori più gravosi un giusto riconoscimento”. L'indice andrà a premiare soprattutto quei lavoratori che per almeno 8 mesi all'anno svolgono le funzioni più pesanti come la raccolta manuale e meccanizzata dei rifiuti urbani, la raccolta porta a porta e gli interventi di 'ripristino di condizioni di normalità a seguito di cause atmosferiche non prevedibili" o la conduzione di particolari mezzi. I criteri cambiano per l'area 'tecnica e amministrativa' per la quale la presenza in servizio peserà per il 75 per cento. L’accordo, scrivono ancora i sindacati, “fa un ulteriore passo avanti nella tutela di chi subisce infortuni sul lavoro, mantenendo tutte le conquiste ottenute nel 2017”.

In quanto all’investimento, il premio di risultato del 2016 valeva “appena 1,5 milioni di euro” scrivono ancora i sindacati. “Con il premio 2017 si è fatto un salto di qualità arrivando a un investimento di poco inferiore ai 4,5 milioni”. Nel 2018 varrà quasi 0,5 milioni di euro in più per quanto riguarda la fascia alta”. Inoltre si “mette a disposizione fino a 1 milione di euro, da erogare entro l’anno, per iniziare a superare i problemi odierni del lavoro domenicale baricentrato e riconoscere il disagio alle mansioni più esposte”. Per utilizzare questa somma, però, si raggiungerà un apposito accordo. “L’investimento totale nella valorizzazione del personale raggiunge così quasi 6 milioni di euro per il 2018 e si prevede già di aumentare questo impegno nel 2019” spiegano ancora. “Rispetto alle cifre simboliche del 2016 ci avviciniamo a un premio che riconosca davvero gli sforzi di chi lavora”.

La firma è arrivata in serata, dopo una giornata di trattativa. Il testo, scrivono Fp Cgil Fit Cisl Uilt Fiadel in una nota, “stabilizza il risultato raggiunto nel 2017 e, attraverso un maggiore impegno economico dell'azienda, permette di aumentare attraverso la redistribuzione delle somme previste l'entità del premio e di investire in progetti specifici sul lavoro domenicale baricentrato e sul disagio”. Per il 2019, inoltre, si punta a “un vero e proprio contratto aziendale triennale”.

Soddisfatta anche Ama. “Fino al 2016 l’azienda, essendo priva di contrattazione di secondo livello, erogava un contributo su base annuale di 150 euro a lavoratore. Nel 2017 è stata raggiunta una prima intesa” spiega in una nota. "L’intesa transitoria (siglata venerdì, ndr) però contiene evidenti miglioramenti, a parità di risorse 2017. Anzitutto la componente relativa alle presenze viene ridimensionata rispetto alla produttività (nel 2017 era del 75%, ndr). L’importo del premio, infatti, è ora determinato per il 40% dalla presenza in servizio mentre l’incidenza della produttività e delle particolari mansioni svolte dal lavoratore è salita al 50%. Rimane al 10% la componente disciplinare. Si tratta del primo step di un processo organico di miglioramento della politica e delle relazioni industriali all’interno di Ama volto a premiare il merito, aumentare la produttività e migliorare il servizio offerto alla città”.

Intanto non si ferma la vertenza aperta congiuntamente da Fp Cgil, Fit Cisl, UilTrasporti e Fiadel con il Comune che potrebbe portare nelle prossime settimane all’indizione di uno sciopero. Al centro l’impegno a modificare le delibere 52 e 58 del 2015, approvate dalla Giunta Marino, che prevedono rispettivamente la possibilità di privatizzare parte del servizio e il blocco delle assunzioni. Assunzioni che invece, sottolineano i sindacati, sono “necessarie per sostituire almeno il personale che va in pensione, urgenti per garantire gli sforzi chiesti all'azienda e per superare i problemi attuali sul lavoro domenicale”.

Per denunciare le condizioni di lavoro in strada e negli impianti, Fp Cgil ha lanciato una campagna social con l’hashtag #AmaNonMama. Tra le immagini scelte, quelle che mostrano le condizioni degli spazi interni agli impianti dedicati alla pulizia dei mezzi o i cumuli di rifiuti attorno ai cassonetti raccolti a mano dai netturbini. Chiaro il sottotitolo: “Solo con condizioni di lavoro che tutelino salute e sicurezza si offre un servizio di qualità”.