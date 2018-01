Da Roma Sud al Centro Storico, la banda ultralarga sbarca in 1,2 milioni di abitazioni

Banda ultralarga. La nuova frontiera delle telecomunicazionis sta per raggiungere le case dei romani. E' stato infatti firmato l'accordo tra Open Fiber ed Acea. Obiettivo: cablare la Capitale con l'ultra Wired Band nei prossimi cinque anni. Un'operazione che avrà anche importanti ricadute occupazionali: si stimano circa mille e cinquecento posti di lavoro creati con l'indotto.

Dalla periferia al centro

Si parte da Roma Sud ed in particolare dal IX Municipio e dalle zone limitrofe, per procedere verso il centro storico. Qui, l'Acea metterà a disposizione le proprie infrastrutture già esistenti, in modo da ridurre al minimo l'impatto archologico ed ambientale. Poi arriveranno tutte i restanti quadranti cittadini, fino al raggiungimento di 1,2 milioni di abitazioni. L'operazione, porterà anche all'ampliamento delle reti idriche ed elettriche dell'azienda municipalizzata "Nella posa – ha spiegato l'a.d. di Acea Stefano Donnarumma – sarà inserita anche la fibra ottica e tutto sarà' fatto con un know how maggiore grazie alla presenza di Open Fiber". Per realizzare questo obiettivo, verrà quindi utilizzata l'infrastruttura esistente e, contestualmente, ne sarà ampliata un'altra.

I numeri dell'operazione

"A Roma ci sono enormi spazi per lo sviluppo dell'economia digitale – ha sottolineato Elisabetta Ripa, amministratore delegato Open Fiber – e grazie a quest'accordo potremo accelerare il nostro piano di sviluppo su 1.2 milioni di case, su un territorio vasto come dieci città medie italiane". Le cifre dell'operazione destano impressione. Si parla infatti di 700 km di fibra, 25 centrali e 350 milioni di euro che Open Fiber investirà in 5 anni. A cui si devono sommare i 25 che saranno messi a disposizione da Acea.