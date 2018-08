Migranti, bando della Prefettura per l'accoglienza: caccia a 5mila 500 posti in Provincia

Da Palazzo Valentini è caccia a strutture per l'accoglienza dei migranti. On line il bando per trovare posti letto destinati a richiedenti asilo. L'offerta è sempre più in calo. E dopo un primo appalto di dicembre con il quale si è riuscito ad assegnare pochi posti rispetto alle necessità, circa 2mila su 8mila, il 30 per cento, la Prefettura ci riprova.

L'importo di gara è di circa 71 milioni di euro: 35 euro al giorno per ogni migrante ospitato. E c'è tempo fino al 5 settembre prossimo per rispondere con le offerte. La stragrande maggioranza dei posti si cercano in provincia, nell'hinterland romano. Circa mille quelli del lotto di Roma Capitale, ma si tratta di stranieri già presenti sul territorio da riallocare perché ospitati in strutture temporanee. Tutti gli altri, 4486, verranno distribuiti nei comuni della provincia, fatta eccezione per Ariccia, Anticoli Corrado, Castelnuovo di Porto, Roviano e Tolfa.

Rispetto alla città di Roma, si legge nel disciplinare di gara: "Si è inteso preservare da ogni incremento di ospiti Roma Capitale rispetto alle presenze di stranieri già attualmente accolti nel circuito di prima accoglienza. Pertanto appare opportuno cristallizzare nel bando il numero totale di posti per il lotto di Roma Capitale in misura pari agli attuali 2.160".