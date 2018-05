Abusivismo, stretta dei vigili intorno ai monumenti: "Ad aprile sequestrati 40mila articoli"

Oltre 40mila articoli illegali sequestrati, e interventi specifici sulla vendita di alimenti e bevande. Il Campidoglio fa il suo bilancio sul fronte dell'abusivismo commerciale e dà i suoi numeri: "Ad aprile la Polizia Locale ha operato 1.116 tra sequestri amministrativi e penali riservando particolare attenzione a quei fenomeni che coinvolgono la sicurezza e la salute dei cittadini" si legge in una nota stampa del Comune di Roma.

Aprile è stato un mese caratterizzato da intensi flussi turistici. E "durante i controlli i caschi bianchi hanno sequestrato 2.632 prodotti, tra alimenti e bevande, tra cui molti alcolici, che venivano venduti illegalmente, spesso in aree della città che sono state presidiate con maggiore attenzione, come quelle attorno ai monumenti. Elevato anche il numero di giocattoli, 2.148, privi di qualsiasi certificazione e messi in vendita illegalmente, con alti rischi per la salute dei più piccoli".

Ma non solo. Gli interventi hanno coinvolto anche altre categorie di merce. "Alto il numero di accessori per telefonia, 8.400 articoli sequestrati, insieme a 16.691 articoli e accessori di abbigliamento, foulard, sciarpe, scarpe. Oltre 13.452 beni di consumo, di disparata fattura e provenienza, tra cui ombrelli, occhiali e oltre 4.000 oggetti di bigiotteria presenti nella rete di vendita abusiva".

E i controlli si stanno intensificando in questi giorni anche sul litorale romano. Verifiche che hanno interessato Ostia, dal Porto Turistico fino ai Cancelli di Castelporziano e Capocotta. Qui, prosegue la nota, "solo nell’ultimo fine settimana circa 10.000 i prodotti sequestrati, tra borse, monili, alimenti, accessori per cellulari e articoli di abbigliamento".