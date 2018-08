Abusivismo, in Centro è allarme ambulanti illegali: "Multare chi compra"

L'ultimo episodio è di ieri: la centralissima salita di San Sebastianello usata come nascondiglio per le merci abusive, tra bottigliette d'acqua di dubbia provenienza e chincaglieria d'ogni tipo. Ma l'abusivismo commerciale assedia Roma da tanto tempo e finora nessuna delle iniziative prese dalle diverse amministrazioni è riuscita a stroncare il fenomeno, diffuso soprattutto nel Centro storico.

I sequestri della Polizia locale "non fanno male" dato lo scarso valore della merce e spesso "i venditori il giorno dopo sono di nuovo lì". Del resto, "bisognerebbe andare a monte della filiera con un'azione investigativa che spetta alle altre forze di Polizia, quello che possiamo fare noi della Municipale è un'azione di contrasto, ma anche per questo servirebbero piu' risorse umane. Nel I Gruppo siamo 700 vigili per fare tutto, dal controllo del traffico a quello delle strutture ricettive. Un numero che servirebbe solo per combattere l'abusivismo commerciale". A parlare è il capitano Roberto Stefano, oggi in commissione Controllo di Roma Capitale, convocata proprio sul tema dopo la richiesta della consigliera Rachele Mussolini della lista Con Giorgia.

"L'abusivismo commerciale riguarda tutti i municipi, anche quelli di periferia, ma il primo è sicuramente quello più bersagliato. L'ultimo esempio è la scalinata di San Sebastianello, con le bottigliette già utilizzate, riempite e nascoste sotto l'immondizia" dice Mussolini. "Il problema - aggiunge - è a 360 gradi, ogni etnia è preposta a qualcosa e sappiamo che dietro c'è il racket della camorra che sfrutta queste persone. Tutto a discapito di chi compra, che rischia dal punto di vista igienico, e dei commercianti regolari. Credo si debba intervenire e chiedo la collaborazione della commissione per fare uno sforzo".

Tant'è, la speranza è che a ottobre arrivino altri 100 vigili per il I Gruppo, perché se è vero che "noi facciamo il lavoro a valle, ma servirebbe anche farlo a monte", ribadisce il comandante Stefano, è altrettanto vero che "servirebbe presidiare ancora di più i luoghi più colpiti, perchè più c'è la presenza dei vigili e meno ci sono gli abusivi. A oggi, invece, abbiamo dovuto dare priorità ad altri luoghi segnalati dalla Questura e dalla Prefettura: in questi giorni abbiamo due pattuglie a via Tomacelli e a largo Goldoni per stare insieme ai militari nelle aree dove ci sono le fioriere. Ed è così anche in piazza Venezia, via dei Fori e via Conciliazione".

E mentre il pentastellato Marco Terranova chiede di multare chi compra dagli ambulanti abusivi, il capogruppo di Forza Italia, Davide Bordoni, chiede "una strategia generale dell'amministrazione che deve comunicare e spiegare a romani e turisti perchè non bisogna acquistare merce contraffatta. E finora non è stato fatto". A rispondere per la sindaca è Simona Ficcardi, con un annuncio: "A giorni avverrà l'approvazione in Giunta del nuovo Regolamento di Polizia urbana, un provvedimento atteso da decenni e che nessuno prima di noi ha fatto". Ma alle opposizioni non basta. "Faremo una interrogazione per sapere a che punto è questo Regolamento", fa sapere Marco Palumbo, consigliere del Pd e presidente della commissione Controllo.

(Fonte Agenzia Dire)