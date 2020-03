L'abbattimento della Tangenziale al rush finale: "Tiburtina sarà come La Rambla"

A sette mesi dall'avvio del cantiere è al rush finale l'abbattimento della Tangenziale Est, di quei 460 metri di cemento armato che correvano lungo lo snodo ferroviario di Tiburtina.

L'abbattimento della Tangenziale Est atteso da vent'anni

Un intervento epocale, nei programmi della città dal 2000 quando fu approvato con un accordo di programma nell'ambito del piano di assetto della stazione.

Negli anni ripensamenti e rinvii, progetti alternativi naufragati come quello di boschi urbani e giardini pensili: solo nel luglio del 2017 lo stanziamento di 9,9 milioni di euro da parte della Giunta Raggi.

Oggi il completo abbattimento di quel tratto di Tangenziale Est è a un passo. Mancano qualche pilone e un tratto di sopraelevata, poi si lavorerà alla sistemazione del piazzale Ovest.

Riqualificazione Tiburtina: è scontro tra Comune e residenti

Una riqualificazione sulla quale si consuma lo scontro tra i residenti, autori di un progetto su Tiburtina "green e ciclabile", e il Comune che tiene la barra dritta per realizzare quello redatto dagli uffici.

"Il nostro progetto privilegia l’accesso ai pedoni. Le modifiche riducono la carrabilità del 30%, e aumentano la pedonalità del 300%, il massimo possibile rispetto alle norme vigenti sull'accessibilità, in termini di sicurezza, da garantire a stazioni ferroviarie così importanti" - ha fatto sapere tramite un post su Facebook l'assessore alla Mobilità di Roma, Pietro Calabrese.

Il Comune: "Tiburtina come La Rambla di Barcellona"

"Riequilibrare gli spazi in favore di pedoni e ciclisti è l'indirizzo dato agli Uffici in ogni intervento. Ma esistono anche delle norme oltre le quali gli Uffici non possono andare. A volte, come per un hub di mobilità come Tiburtina, - ha spiegato l'assessore - servono per garantire la massima rapidità in caso di urgenza"

Per questo nella nuova sistemazione dell'ambito è prevista una strada a due corsie per senso di marcia, "ma non al centro del piazzale, e comunque con facoltà di destinare almeno una corsia a servizio del tpl".

"Per cui non è vero che 'la tangenziale viene rifatta a terra' anche perché già viaggia nella galleria esistente da anni" - incalza Calabrese pronto a difendere il progetto del Comune anche sul piano del verde, l'aspetto più contestato dai Comitati che hanno accusato i Campidoglio di voler "disboscare" la zona.

"Il verde non diminuisce ma aumenta anche quello, come l'area pedonale non è un misero marciapiede perché ha una larghezza corrispondente alla Rambla di Barcellona".

Tangenziale Est: Tiburtina rivendica progetto "green e ciclabile"

L'idea del Comune è di pedonalizzare tutta l'area fino al lato opposto, dove ci sarà l'attestamento del tram finanziato di recente dal Ministero dei Trasporti. "L'appalto in corso non prevedeva anche quella parte, per cui l'abbiamo inserita nel nuovo piano di assetto di tutto l'ambito, da definire prima insieme a RFI, e poi da mandare in concorso di progettazione, per ottenere la massima qualità possibile".

Pedonalizzazione del piazzale "inadeguata" e "viabilità assolutamente fuori norma" - così Calabrese, che sottolinea anche i pareri "inevitabilmente negativi degli uffici", etichetta il progetto dei comitati di Tiburtina che rimproverano al Campidoglio scarso ascolto e l'assenza di un vero confronto.

"Una premessa è d'obbligo, noi abbiamo la stessa visione di città dell'assessore Calabrese, quindi una città per le persone anziché auto-centrica. Puntualizziamo pure che il progetto proposto da noi cittadini non ha pareri negativi dagli uffici per non conformità a dei vincoli esistenti. La Mobilità - spiega il Comitato Cittadini Stazione Tiburtina - ha dato parere negativo perché voleva una relazione trasportistica che gli è poi stata data. L'Urbanistica ha dato parere negativo perché la nostra richiesta di variante del Piano d'assetto e del Piano regolatore non è conforme alle previsioni del Piano d'assetto e del Piano regolatore, scontato poichè è una variante".

Sulla riqualificazione di Tiburtina, all'ombra dell'ultimo tratto di Tangenziale Est ancora rimasto in piedi, il braccio di ferro tra residenti e Campidoglio è sempre più duro.