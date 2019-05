Abbattimento Tangenziale Est, un tram di traverso: "Ecco perché i lavori rischiano di slittare"

C'è l'assegnazione della gara, ma la firma del contratto ancora non è arrivata. Rischia di slittare l'abbattimento della Tangenziale Est, annunciato e atteso "entro l'estate".

"Rischia di slittare" l'abbattimento della Tangenziale Est

A lanciare l'allarme il consigliere comunale Orlando Corsetti. "Come avevo avuto modo di anticipare i lavori per l'abbattimento del tratto della Tangenziale Est nei pressi della stazione Tiburtina slitteranno, rispetto ai tempi previsti per l'inizio del cantiere, a dopo l'estate" - ha scritto il Dem sui social scatenando dubbi e ira del quadrante Tiburtina che da anni attende con ansia lo smantellamento della sopraelevata.

Due gli ostacoli che starebbero costringendo il Dipartimento SIMU a temporeggiare con il rischio che l'abbattimento della Tangenziale subisca uno slittamento, l'ennesimo oltre le promesse nel corso del tempo.

Sistemazione piazzale e tram: "ostacoli" all'abbattimento della sopraelevata

Il primo: quello relativo alla risistemazione del piazzale Ovest della stazione Tiburtina che, finanziato con le stesse risorse dell'abbattimento, sembra non soddisfare nessuno.

Il secondo riguarda invece il prolungamento del tram che da viale Regina Margherita devierà raggiungendo la stazione Tiburtina: "Un progetto - ha spiegato Corsetti raggiunto da RomaToday - che al momento è solo poco più di un'idea ma su cui l'amministrazione Cinque Stelle sembra puntare molto. Questo rischia di far slittare l'abbattimento della tangenziale perchè bisognerà eventualmente sospendere lo smantellamento per una revisione generale del progetto già approvato. I tempi, nel caso, si allungherebbero inevitabilmente".

Tangenziale Est, lo slittamento lavori fa tremare Tiburtina

Un'eventualità che fa tremare i Comitati e le associazioni che per Tiburtina già guardavano al futuro: a quella riqualificazione del quadrante immaginata tra piste ciclabili, parco lineare e passeggiate verdi. 8mila le firme raccolte per la presentazione in Assemblea Capitolina. (Qui il progetto nel dettaglio).

"Sono mesi che chiediamo informazioni a tutti dal Municipio al Comune. La gara è ormai stata fatta, conclusa e assegnata con un ribasso di quasi il 50%. Manca solo la firma del contratto. Perché i lavori di abbattimento non partono? Sono insorti problemi? Chi sa parli" - esorta il Comitato Cittadini Stazione Tiburtina.

"Non è davvero accettabile tenere i cittadini romani all’oscuro di tutto. Il fatto che nessuno dell’attuale maggioranza comunale ci risponda o ci dia informazioni preoccupa non poco noi residenti che - sottolineano - sull’abbattimento della Tangenziale ci spendiamo da anni”.

Nessuna data per abbattimento Tangenziale Est

Un abbattimento, quello dei 460 metri di cemento grigio che corrono lungo la stazione Tiburtina, previsto in 450 giorni e dodici fasi di cantiere. Ad oggi ancora incerta però la data di avvio del tutto.

Tangenziale Est: esposto in Procura di Assotutela

E la pressione sul Campidoglio si fa sempre maggiore. "I cittadini romani chiedono risposto, ci auguriamo che la Raggi non continui a cincischiare. Nel frattempo, abbiamo deciso di depositare un fascicolo presso la Procura della Repubblica di Roma” - fa sapere il presidente dell’associazione Assotutela, Michel Emi Maritato.