Piazza del Popolo, alberi danneggiati: "Domani la rimozione, le rampe riapriranno venerdì"

"È stata effettuata ieri l’analisi agronomica dei due esemplari di cipresso danneggiati durante il nubifragio di venerdì scorso nei pressi di Piazza del Popolo". Lo scrive l'assessore alla Sostenibilità Ambientale di Roma Capitale Pinuccia Montanari.

Si annuncia e spiega così la rimozione che avrà luogo domattina: "I due alberi, alti più di 30 metri - spiega - dovranno essere abbattuti poiché in primo luogo è necessario garantire la sicurezza e il rischio valutato dai tecnici non consente di effettuare interventi di altro tipo. La rimozione degli alberi verrà eseguita domani mattina, previa comunicazione alla Soprintendenza alle Belle Arti e Paesaggio, dalla ditta incaricata di effettuare monitoraggio e manutenzione degli alberi di alto fusto nel I Municipio. Trattandosi di alberi molto alti, verrà utilizzata una particolare attrezzatura per operare in sicurezza. Nelle giornate di domani e di giovedì si procederà a rimuovere tronchi e rami".



Chiude parlando della fine dei lavori: "È prevista per le prime ore della mattina di venerdì per permettere la riapertura delle rampe di accesso alla piazza, chiuse per motivi di sicurezza. L’area pedonale della piazza, che non è stata chiusa, resta accessibile a cittadini e turisti anche durante i lavori".