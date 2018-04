Dall'Aula un invito alla sindaca: "Chieda ai romani il 5x1000"

"Promuovere e incoraggiare" i cittadini romani a destinare il 5x1000 al Roma Capitale nella propria dichiarazione dei redditi. E' questo l'invito alla sindaca Virginia Raggi e alla sua Giunta contenuto in una mozione approvata oggi dall'Aula Giulio Cesare. Il provvedimento porta la firma del consigliere M5S Nello Angelucci ed è stato approvato con 27 voti favorevoli, nessun contrario e 2 astenuti (Pd).

Questa mozione, ha spiegato Angelucci illustrando il provvedimento in Aula, "interviene in un ambito già noto: la possibilità in fase di dichiarazione dei redditi di destinare il 5x1000 all'ente Roma Capitale per attività a fini sociali. La necessità di portare in Aula questa mozione nasce da due considerazioni: da un lato ci sono molti cittadini che ignorano questa possibilità, dall'altro i fondi destinati al 5x1000 sono in evoluzione, parliamo di volumi di 400mila euro nell'ultimo anno. Pertanto con questa mozione si chiede la realizzazione di una campagna di informazione ai cittadini per incrementare i fondi destinati al sociale".

Per il consigliere di Fdi, Francesco Figliomeni, "sarebbe importante poter condividere i progetti a cui vengono destinati questi fondi. Votiamo favorevolmente ma mi auguro che successivamente ci possa essere un momento di confronto per capire quali progetti si vanno a finanziare con quei fondi". Il capogruppo del Pd, Giulio Pelonzi, ha sottolineato "la stessa esigenza del consigliere Figliomeni, ma annuncio un voto di astensione del Pd. Serve un'informativa più costante e precisa sul tema".