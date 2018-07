Cotral, gara per l'acquisto di 400 nuovi bus: offerte da tre società

Se Atac vive da tempo sull'orlo del baratro, Cotral, l'azienda che si occupa del trasporto extraurbano vive un momento assolutamente favorevole. Colpisce che, a fronte della gara andata deserta per l'acquisto di 320 nuovi bus Atac, Cotral riesca ad ottenere per 400 nuovi mezzi la candidatura di tre grandi produttori europei, Iveco, Man e Solaris. Le domande di partecipazione sono state esaminate dalla commissione giudicatrice nella seduta pubblica di mercoledì 17 luglio.

Le offerte per il primo lotto - 300 bus 12 metri standard (classe 2) - sono state presentate da Solaris e Iveco, mentre si contenderanno il secondo lotto - 100 mezzi 12 metri low entry - Iveco e Man. Una volta aggiudicata la gara, si potrà procedere alla stipula del primo contratto applicativo per la fornitura di 50 pullman 12 metri standard e 20 low entry, totalmente autofinanziati da Cotral. Il fornitore avrà un massimo di 180 giorni per iniziare la consegna dei mezzi. Tempi che potrebbero ridursi nel caso in cui i concorrenti abbiano presentato offerte migliorative. Il capitolato di gara prevede infatti l’attribuzione di un apposito punteggio tecnico alle aziende in grado di garantire tempi di consegna più celeri. Il valore complessivo dell’appalto è di 190 milioni di euro.

Il bando prevede inoltre un full service manutentivo della durata di 10 anni, vera e propria garanzia della efficienza operativa del nuovo parco autobus. Tutti i veicoli saranno equipaggiati con le più avanzate dotazioni di bordo: sistemi anticollisione e di protezione, videosorveglianza interna, prese usb sui sedili per la ricarica di computer e smartphone, illuminazione a led e cabina di protezione autista per garantire sicurezza e confort di viaggio.

Dal 2015 è partito il rinnovo totale della flotta che ha già permesso di mettere in servizio 427 nuovi mezzi 12 metri, bipiano e mini.