Sociale: dal Campidoglio 4 milioni di euro per l'apertura dei centri estivi municipali

Altri quattro milioni di euro sono stati stanziati dal Campidoglio per l’avvio dei centri estivi municipali. Una somma che va ad aggiungersi ai due milioni di euro già messi a bilancio per il 2020 destinati alla realizzazione dei centri estivi. Per poter utilizzare i nuovi fondi a disposizione del Comune, i municipi dovranno presentare, al Dipartimento Politiche Sociali, progetti che rispettino le Linee Guida per i centri estivi predisposte dal governo.

“Aprire centri estivi rappresenta la possibilità di attivare per bambini e ragazzi un importante servizio di educazione e socializzazione, distribuito su tutto il territorio, che contribuisca anche a superare al meglio una fase di lockdown che sappiamo essere stata molto delicata soprattutto per i più piccoli” ha detto Veronica Mammì, assessora al sociale della giunta Raggi.

“Per questo abbiamo voluto dare un forte impulso all’apertura di queste attività con uno stanziamento ulteriore di 4 milioni di euro, che potranno così sostenere solidamente i Municipi per la progettazione, l’apertura e la gestione dei centri estivi”.

“Vogliamo così dare anche un supporto ai genitori che rientrano a lavoro, con uno sguardo di prospettiva rivolto a settembre, grazie al contributo degli esperti che hanno aderito alla task force capitolina per la Scuola in piena attività per dare un valore aggiunto ai percorsi educativi e didattici dei più piccoli”, ha detto la sindaca Raggi.