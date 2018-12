Strade, lavori pubblici e infrastrutture: 313 milioni in tre anni. Ecco gli interventi annunciati dalla sindaca Raggi

Oltre 313 milioni di euro nei prossimi tre anni per intervenire sulla manutenzione urbana e sulla realizzazione delle infrastrutture, rifare strade e ponti, programmare e agire per messa in sicurezza degli edifici pubblici, delle scuole e del territorio nella Capitale. Ad annunciare i fondi è la sindaca di Roma, Virginia Raggi, fissando gli obiettivi degli stanziamenti per il Simu previsti nel piano investimenti contenuto nel Bilancio di previsione 2019-2021.

Altri 60 milioni di euro sono stati assegnati ai Municipi per le opere di loro competenza. "La nostra visione del futuro non può prescindere dal prendersi cura della città, attraverso la manutenzione di strade e infrastrutture, la salvaguardia del territorio, la legalità degli affidamenti per la realizzazione delle opere", ha commentato la sindaca Raggi.

"Gli interventi che abbiamo deciso di finanziare sono importanti e necessari: nuovi ponti, strade più sicure e consolidamento dei punti fragili del territorio, senza trascurare l'edilizia pubblica - ha aggiunto - Abbiamo impostato un lavoro nuovo, che punta a una più efficiente programmazione degli interventi affinché i fondi stanziati dalla manovra Sblocca Roma si trasformino al più presto in cantieri e opere per migliorare la vita dei cittadini".

Ma cosa c'è in programma? C'è il rifacimento di via dei Cerchi, di via Tiburtina, di via Boccea e di via di Torrevecchia. Il nuovo ponte sulla Scafa, parti della Tangenziale est, e lungotevere Maresciallo Cadorna. E poi saranno rifatte anche via Palmiro Togliatti, via Tuscolana, il viadotto dei Presidenti, viale dell'Oceano Pacifico, il cavalcavia Giulio Rocco, via Fucini, viale Castrense, via Cassia nuova, via della Magliana ed altre ancora.

Per questi interventi di manutenzione straordinaria sono previsti in totale 56 milioni di euro a cui si devono aggiungere 172 milioni (di cui 144 a carico dello Stato) per il nuovo Ponte dei congressi la cui data di inizio lavori, però, ancora non c'è. Per la manutenzione stradale, dunque, sul piatto ci sono 228 milioni. A questi vanno aggiunti 28 milioni per la manutenzione delle scuole materne e degli asili, oltre che per i centri anziani e l'ex cinema Apollo.

Alla manutenzione straordinaria si aggiungono poi altri 23 milioni per le opere di trattamento e depurazione delle acque e per il consolidamento del territorio tra cui l'impianto di sollevamento di parco Lanciani, un intervento di protezione del canale Palocco, e la messa in sicurezza delle cavità ipogee sottostanti a via del Mandrione. Ci sono poi 12 milioni di euro nell'ambito della sistemazione dei comprensori direzionali e in particolare per la piazza e il giardino della Rambla nella zona della Tiburtina e per la riqualificazione della scarpata frontale sempre di fronte alla stazione Tiburtina. Infine ci sono 10 milioni per la progettazione dei lavori pubblici, degli impianti antintrusione e del sistema di rilevazione della velocità nella galleria Giovanni XXIII e 6 milioni per proseguire l'ammodernamento degli impianti di illuminazione.

"Con questi 313 milioni- ha spiegato Raggi- ovviamente non pensiamo di rimettere a posto la città in un solo anno. Non è un intervento risolutivo ma è un impegno per un triennio". Gatta ha aggiunto: "Per questi interventi abbiamo messo in campo un nuovo approccio, con un pacchetto di progetti tutti messi nel bilancio. Nei prossimi mesi lanceremo le gare perchè abbiamo già i progetti esecutivi pronti".