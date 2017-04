25 aprile a Roma, tra manifestazioni ed eventi all'aria aperta. Tutte le informazioni

Festa della liberazione tra manifestazioni, gite fuori porta e pic nic all'aria aperta. Eventi e cortei caratterizzeranno il 25 aprile della Capitale che sarà all'insegna del sole e delle temperature in salita rispetto agli ultimi giorni.

MANIFESTAZIONI IN PROGRAMMA PER IL 25 APRILE

Dal Parco dei Caduti della Montagnola, passando per Ostiense e Garbatella per arrivare, come da tradizione, a Porta San Paolo. Lo storico corteo romano organizzato dall'Anpi per celebrare la Festa della Liberazione quest'anno cambia percorso. 4 chilometri di tracciato che "passeranno per quartieri popolari e simbolo della resistenza di Roma" la spiegazione del presidente dell'Associazione dei Partigiani di Roma, Fabrizio De Sanctis. Gli appelli di istituzioni e associazioni tra cui quello del presidente del Senato, Pietro Grasso, non hanno avuto effetto e anche quest'anno, con polemiche accentuate, la Comunità Ebraica non sarà presente e darà vita a una manifestazione alternativa alle 10.30 in via Balbo. Anche le istituzioni dovranno dividersi tra i due appuntamenti.

CORTEO ANPI - L'appuntamento è per tutti in Piazza Caduti della Montagnola alle 9. Da qui si proseguirà per via Pico della Mirandola e poi dritti fino a viale di Tor Marancia. Da qui si attraverserà la Colombo per inoltrarsi nel quartiere di Garbatella attraverso il quale si arriverà sull'Ostiense e infine a Porta San Paolo. Il corteo, alle 9.30, vedrà la partecipazione del vicepresidente della Regione Lazio, Massimiliano Smeriglio mentre, alle 12, della sindaca Virginia Raggi, che raggiungerà i partigiani all'arrivo.

TUTTE LE MANIFESTAZIONI IN PROGRAMMA



GLI EVENTI PER IL 25 APRILE A ROMA E PROVINCIA

Per chi non è partito per il ponte, il 25 aprile sarà anche occasione per visite guidate, pic nic in parchi ville spettacolari, appuntamenti enogastronomici e mercatini. Non mancheranno poi escursioni e attività per i più sportivi e temerari. Un 25 aprile a Roma da trascorrere in allegria e spensieratezza scegliendo con cura e in base alle proprie esigenze l'appuntamento culturale, di intrattenimento o dedicato a gusto e tradizione al quale partecipare. Ecco dunque gli eventi per trascorrere il 25 aprile a Roma: un elenco di appuntamenti per la Festa della Liberazione in continuo aggiornamento.

DI SEGUITO GLI EVENTI PIU' INTERESSANTI

Il Castello di Santa Severa riapre al pubblico

Pic nic della Liberazione al Parco Villa Gregoriana



Country food, una festa in cui cibo, relax e campagna romano sono i protagonisti



Sagra dell'asparago



Sagra della pizza fritta e Festa di Primavera



La primavera vien Mangiando



V-Market Special Fest: il mercatino vintage si fa speciale



Villaggio per la Terra

Dall'Appia al Colosseo in bici con drink presso la Terrazza di Terme di Tito



Open Day Bunker Villa Ada Savoia



Spring Break Roma all'Ex Dogana



Gran Premio della Liberazione: il 25 aprile sarà festa del ciclismo a Roma

Roma Photo Expo 2017



I Misteri di Mithra: il Mitreo del Circo Massimo



Festival dell’Oriente: sapori, colori e profumi di terre lontane

Danze caraibiche e gastronomia: c'è il Festival dell’America Latina

Motori, drive in e fast food: c'è That's America

Festival della Salute e del Benessere

Un vero villaggio indiano a Roma: c'è il Festival dei Nativi Americani

Festival Country: cowboy, balli ed enogastronomia tipica

Festival delle Arti Marziali

All'Ex Dogana di Roma anteprima di Terraforma festival



TRASPORTI 25 APRILE 2017 ROMA

Manifestazioni ed eventi che costringeranno a modifcare anche il percorso di alcune linee. "In occasione del 72° Gran Premio di Liberazione alle Terme di Caracalla e del Trofeo Lazzaretti, le linee 160 e 715 che transitano lungo il percorso della manifestazione sportiva, saranno deviate su percorsi alternativi", si legge sul sito di Atac.

Dalle ore 8.00 alle ore 11.00, si svolge una gara podistica denominata "Roma Tre Ville Run- Trofeo Liberazione" che parte dallo Stadio Atletica Paolo Rosi e percorre via dei Campi Sportivi, via Dell'Agonistica, viale della Moschea, via di Ponte Salario, viale Forte Antenne, giro nel parco di Fonte Antenne, via di Ponte Salario, giro nel parco di Villa Ada, via di Ponte Salario, viale della Moschea, viale dei Parioli, giro nel parco di Villa glori, via Antonia Sant´Elia, via dei Campi Sportivi e arrivo allo Stadio Paolo Rosi. la linea C2 è deviata; in direzione stazione Termini: da lungotevere Grande Ammiraglio Thaon di Revel devia in via Martino Longhi, via Pinturicchio, via Antonazzo Romano, lungotevere Flaminio, ponte Duca D'Aosta, lungotevere Maresciallo Diaz, viale Tor di Quinto, via del Foro Italico; in direzione Cimitero Flaminio: da via del Foro Italico devia su viale Tor di Quinto, lungotevere Maresciallo Diaz, ponte Duca D'Aosta, lungotevere Grande Ammiraglio Thaon di Revel, via Martino Longhi.

Dalle ore 09.00 alle ore 14.00, si svolge una manifestazione con corteo, che partendo da piazza dei Caduti della Montagnola giungerà a piazzale di Porta San Paolo, dopo aver percorso via Pico della Mirandola, via Ambrosini, piazza del Caravaggio, via Mantegna, via Tor Marancia, piazza Rufino, via Genocchi, piazza Oderico da Pordenone, via Massaia, piazza Bonomelli, piazza G. da Lucca, piazza Biffi, Circonvallazione Ostiense. Le linee 23-83-130F-160-280-671-673-714- 715-716-719-766 e 792, potrebbero subire deviazioni e/o rallentamenti.

Omaggio ai 72 anni della resistenza, dalle ore 18 alle 24 circa, avrà luogo la proiezione di sequenze di film storici sulla pietra lunense della Piramide Cestia. Le linee 23-83-130F-280-673-715-716 e 719 sono deviate.