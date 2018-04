25 aprile, tre firme per l'unità: Comune, Anpi e Comunità ebraica sfileranno insieme

Stavolta si sfila tutti insieme. Roma Capitale, l'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia (ANPI) e la Comunità ebraica di Roma hanno firmato un accordo affinchè la manifestazione indetta come ogni anno su appello dell'Anpi per la mattina del 25 aprile sia un corteo antifascista, unitario e inclusivo, pacifico e di massa. Lo rende noto il Campidoglio in una nota.

A firmare l'accordo i tre attori, la sindaca Virginia Raggi, il presidente dell'Anpi provinciale di Roma Fabrizio De Sanctis e il presidente della Comunità ebraica di Roma Ruth Dureghello. "Quest'anno il 25 aprile sarà una giornata all'insegna dell'unità e dell'inclusione. I rigurgiti di fascismi, come anche il riaffiorare di forme di violenza razziste, impongono di superare le divisioni che in questi ultimi anni hanno purtroppo caratterizzato le celebrazioni della Liberazione nella nostra città" dichiara Raggi.

Mentre l'anno scorso, lo ricordiamo, la festa della liberazione venne celebrata tra divisioni e polemiche con due distinte manifestazioni. Gli ex partigiani da Montagnola a Porta San Paolo, la comunità ebraica in via Cesare Balbo, con un sit in di fronte all'Oratorio di Castro.