25 aprile 2018, tutte le manifestazioni per la festa della Liberazione

Gli antifascisti dell'Anpi nel classico corteo con partenza davanti alla regione Lazio e arrivo a San Paolo. E poi proiezioni di film storici sulla Resistenza alla Piramide Cestia e un palco dove sono previsti interventi degli attivisti. Roma si prepara a festeggiare il 73mo anniversario della liberazione dell'Italia dal nazifascismo, che coincide quest’anno con il 70mo dell’entrata in vigore della Carta Costituzionale e dell’80esima ricorrenza della promulgazione delle leggi razziali.

Una giornata che vedrà una serie di iniziative di memoria sparse per la città, stavolta nel segno dell'unità. Roma Capitale, l’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia e la Comunità ebraica di Roma hanno infatto firmato un accordo affinché la manifestazione indetta come ogni anno su appello dell’Anpi per la mattina del 25 aprile sia una grande manifestazione antifascista, largamente unitaria e inclusiva, pacifica e di massa.

La partenza è fissata alle 9 e 30 in via Genocchi, al parcheggio davanti alla regione Lazio. Il corteo si snoderà tra i quartieri di Garbatella e Ostiense per raggiungere Porta San Paolo. In contemporanea, tra gli appuntamenti istituzionali, è prevista la deposizione da parte della sindaca Raggi di una corona d'alloro all'Altare della Patria e la tradizionale commemorazione con il presidente Zingaretti alle Fosse Ardeatine. Mentre alle 18, sempre a Piramide Cestia, è prevista la manifestazione "Il coraggio di ricordare", con la proiezione di sequenze di film storici sulla Piramide e sulla facciata del Castello.

Modifiche al traffico

Sono previsti divieti di fermata, a partire dalle 13 del 24 aprile e fino a cessate esigenze del 25, in via del Campo Boario, lato Piramide Cestia, e in piazzale Ostiense nel tratto compresto tra via Raffaele Perischetti e via del Campo Boario. Saranno interdette al traffico le strade interessate dal corteo dell'Anpi. Ecco di seguito il tragitto:

Via Giovanni Genocchi, piazza Oderico da Pordenone, viale Gugliemo Massaia, piazza Geremia Bonomelli, piazza Giovanni da Lucca, piazza Eugenio Biffi, circonvallazione Ostiense, via Giorolamo Benzoni, via Pellegrino Matteucci, via Ostiense tratto e direzione via Pellegrino Matteucci e piazzale Ostiense.