25 aprile: cerimonia all'Altare della Patria. Ma per la Liberazione niente corteo unitario

25 aprile ricco di eventi a Roma. Si inizia all'Altare della Patria. Qui la sindaca di Roma, Virginia Raggi ed il presidente della Repubblica Sergio Mattarella depongono una crona. Possibili deviazioni o brevi stop per le linee di bus. La prima cittadina parteciperà anche alla cerimonia in occasione della Festa della Liberazione e chiuderà la giornata nel pomeriggio, alle 17, in via del Portico d'Ottavia alla Casina dei Vallati, quando la Fondazione Museo della Shoah di Roma inaugurerà la mostra '1938 - vite spezzate', a cura di Marcello Pezzetti e Sara Berger.

Una manifestazione che partirà in via Genocchi per proseguire lungo piazza Oderico da Pordenone, viale Guglielmo Massaia, piazza Biffi, circonvallazione Ostiense, via Benzoni, via Matteucci, via Ostiense e piazzale Ostiense. Un corteo, però, che non ha risparmiato polemiche.

"Non parteciperemo al corteo unitario a Roma. La Comunità Ebraica il 25 aprile andrà alle 9.30 alle Fosse Ardeatine e poi alle 10 a Via Tasso per un momento pubblico di raccoglimento per ricordare la Liberazione dell' Italia dal nazifascismo", quanto ha fatto sapere ieri la stessa Comunità aggiungendo che "l'Anpi, nonostante gli accordi, non ha voluto prendere una posizione definitiva in merito a presenze organizzate di associazioni palestinesi e filopalestinesi con simboli estranei allo spirito del 25 aprile".

Lunedì la comunità palestinese aveva annunciato di voler sfilare al corteo "con le kefieh e le bandiere palestinesi" e la comunità Ebraica di Roma aveva sollecitato l'Anpi ad "escluderli dal corteo". L'Anpi di Roma si è detta "sinceramente sorpresa per la possibile rinuncia all'unità faticosamente costruita per il corteo del 25 aprile".



Modifiche al traffico

Sono previsti divieti di fermata, a partire dalle 13 del 24 aprile e fino a cessate esigenze del 25, in via del Campo Boario, lato Piramide Cestia, e in piazzale Ostiense nel tratto compresto tra via Raffaele Perischetti e via del Campo Boario. Saranno interdette al traffico le strade interessate dal corteo dell'Anpi. Ecco di seguito il tragitto:

Via Giovanni Genocchi, piazza Oderico da Pordenone, viale Gugliemo Massaia, piazza Geremia Bonomelli, piazza Giovanni da Lucca, piazza Eugenio Biffi, circonvallazione Ostiense, via Giorolamo Benzoni, via Pellegrino Matteucci, via Ostiense tratto e direzione via Pellegrino Matteucci e piazzale Ostiense.