Chikungunya, 13 i casi nel Lazio: ipotesi sospensione donazioni sangue a Roma

Tre ad Anzio, quattro a Roma, altri sei accertati ieri. Sono in tutto 13 i casi di chikungunya accertati nel Lazio. Per oggi è stata convocata in Regione una riunione con il Comune di Roma, Dipartimento Tutela Ambiente, per sollecitare l'avvio da parte di Roma Capitale di una campagna straordinaria di disinfestazione dalle zanzare sul territorio comunale.

Ancora non risulta sospesa la donazione di sangue a Roma ma la misura potrebbe essere adottata nelle prossime ore. La misura precauzionale, come è accaduto venerdì scorso ad Anzio, è infatti prevista dalla procedura ordinaria quando ci si trova di fronte ad un rischio di malattie che possono essere trasmesse con il sangue.

Intanto ieri chikungunya ha acceso un nuovo scontro tra Regione Lazio e Comune. Al Campidoglio infatti non è andata giù la convocazione via stampa della riunione e soprattutto la tirata d'orecchi sulle mancate disinfestazioni. Così l'assessora Montanari ha smentito, attaccando la Regione: "Dalla Regione continuano ad arrivare notizie false, poco chiare e diffamanti. Roma Capitale si è immediatamente attivata rispetto ai casi di Chikungunya che ci sono stati segnalati dall'Asl venerdì scorso. L’intervento è stato possibile solo oggi a causa delle avverse condizioni climatiche che avrebbero reso inefficaci e inutili i trattamenti. Questa mattina sono stati fatti i primi interventi in tutti le aree urbane nelle quali si sono verificati i casi clinici notificati dalle Asl ed è imminente l’emanazione dell’ordinanza che renderà possibili i trattamenti adulticidi anche su suolo privato da parte dell’Amministrazione".

La Regione, poco prima, aveva smentito la mancata comunicazione pubblicando la pec inviata l'8 settembre.