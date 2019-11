Metro C, 10 milioni per arrivare a piazza Venezia: il Governo sblocca i fondi

La talpa Filippa potrebbe tornare a vivere e concludere il proprio lavoro, quantomeno fino a piazza Venezia. Dopo gli annunci rimasti lettera morta, ieri, al termine di un incontro tra il ministero dei trasporti e il comune di Roma, è arrivato lo sblocco dei soldi necessari a trasformare le parole in fatti. Così l'interramento iniziato nei giorni scorsi, potrebbe fermarsi e subire un processo contrario.

La nota del Campidoglio

La notizia ieri, in serata, è stata rilanciata dal Campidoglio con una nota. "Sono state individuate le coperture finanziarie per il proseguimento della linea C della metropolitana di Roma fino a Piazza Venezia. È quanto emerso dall'incontro tenutosi oggi tra il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Paola De Micheli, e la sindaca di Roma Virginia Raggi. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha formalizzato la disponibilità a finanziare il prolungamento delle gallerie fino a Piazza Venezia, già oggetto di un progetto presentato da Roma Capitale".

Cosa manca

I soldi, quelli capaci di sbloccare tutti, ci sono. Ora c'è da portare avanti degli adempimenti burocratici. "Tale disponibilità è oggetto di un'informativa presentata dallo stesso Ministro alla seduta odierna del Cipe, che dovrà in una successiva riunione deliberare definitivamente lo stanziamento necessario".

Raggi esulta

Esulta la sindaca Raggi: "Le 'talpe' non si fermeranno ai Fori Imperiali ma arriveranno fino a Piazza Venezia. Si tratta di una vittoria per tutti i cittadini, resa possibile grazie alla collaborazione avviata con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. La metro C è un'opera fondamentale nella strategia complessiva che mira a rendere sempre più efficiente e sostenibile il trasporto pubblico nella Capitale d'Italia". Prudenza trapela invece dal consorzio Metro C che, mentre scriviamo, non commenta la notizia.

Perché l'interramento di Filippa?

Stiamo parlando di una delle due escavatrici che hanno realizzato il tunnel sotterraneo della metro C, tra il Colosseo e piazza Venezia. Il "pozzo di estrazione" per uscire in superficie si trova in corrispondenza della nuova stazione, Venezia appunto, ma non essendo ancora stato completato l'iter di approvazione e finanziamento del tratto, le macchine non possono proseguire il percorso.

Restano ferme, ma per ragioni di sicurezza legate a possibili smottamenti del terreno vanno, appunto, interrate. Una procedura che nei fatti è irreversibile. Dopo mesi di allarmi lanciati alle istituzioni nei giorni scorsi è arrivato il momento fatidico dell'interramento. "In linea con quanto previsto nel programma delle attività trasmesso agli enti competenti, il 21 ottobre la Tbm (Tunnel Boring Machine, ndr) operante sul binario dispari ha completato le attività di scavo previste fino al termine della tratta in corso di realizzazione. Attualmente si sta procedendo alla cementazione della suddetta Tbm".