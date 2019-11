Valorizza il tuo tempo libero, scegli la spesa online

Quello del food delivery è un settore in continua espansione, che sta prendendo piede nella quotidianità di ognuno; vita frenetica, e sempre meno tempo a disposizione, stanno rendendo questo servizio sempre più richiesto e apprezzato.

Negli ultimi 5 anni, il food delivery ha visto una crescita esponenziale, basti pensare che dal 2017 al 2018 c’è stato un incremento del 69%.

Precursori di questa realtà sono stati i supermercati, che per primi si sono cimentati nella consegna della spesa a domicilio, offrendo un servizio utile e innovativo.

Esselunga fa parte dei pionieri del settore: già dal 2000, infatti, ha dato il via alla spesa online, servizio che ha riscosso enorme successo tra i clienti.

In effetti, è facile capire perché questo servizio piace:

Puoi ordinare la spesa ovunque ti trovi (in ufficio, in coda alla posta, comodamente da casa) La spesa ti viene consegnata al pianerottolo (non devi preoccuparti di come portare le borse in casa se fai acquisti di un “certo peso”) Viene posta grande attenzione a rispettare la catena del freddo e la corretta conservazione dei prodotti freschi: quelli consegnati a domicilio mantengono le stesse caratteristiche che avrebbero appena acquistati in negozio La cura con cui viene fatta la spesa è la stessa che ci metti tu La prima consegna è gratuita

Oltre che intuitivo e di semplice utilizzo, l’e-commerce di Esselunga ha il vantaggio di offrire un vasto assortimento di prodotti di ogni tipo: dagli affettati (di cui puoi scegliere la dimensione della fetta!) alla pasta, dalle verdure ai dolci. Per non parlare della selezione di ben 700 vini: per scegliere il più adatto, potrai avvalerti dell’aiuto del sommelier virtuale.

Facendo la spesa online puoi usufruire degli sconti presenti in negozio; inoltre, vi sono promozioni e omaggi dedicati.

L’e-commerce di Esselunga prevede agevolazioni di consegna per i disabili e per gli over 70 ed è inoltre accessibile ai clienti non vedenti e ipovedenti.

Il servizio copre oltre 1600 comuni in e 6 regioni (Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Piemonte e Lazio); inoltre, da oggi, la copertura su Roma è totale!

Finalmente, gli abitanti di tutte le zone della Capitale potranno usufruire della comodità, della convenienza e della qualità offerte dal supermercato online Esselunga.

Per l’occasione è stato creato il codice sconto ROMA2019 (tutto maiuscolo senza spazi), del valore di 10€, usufruibile fino al 31/1/2020, ad hoc per i clienti romani che potranno usufruirne per effettuare le spesa online: un valore aggiunto a tutti i vantaggi già a presenti.

L’utente potrà usarlo una volta sola, solo su Roma, a fronte della registrazione al sito Esselunga a Casa e di una spesa minima di 70€'.

Riscattare il codice è facile: basta registrarsi al sito di Esselunga (se si è già registrati non è necessario), accedere all’Area Riservata, quindi entrare nel supermercato online e inserire i prodotti nel carrello.

Fatto questo, si selezionano data e fascia oraria per la consegna e poi...goditi la giornata!

Scopri il nuovo modo comodo e semplice di fare la spesa!