Una fame insaziabile? Arrivano pizza e spritz gratis

Il buon cibo è una vera passione per ogni italiano, dove cucina tradizionale, gusto e attenzione alle materie prime sono sempre apprezzati.

In merito alla tradizione, poi, i romani non hanno eguali; ogni boccone è un’attestazione di stima nei confronti di pietanze semplici e saporite, ma capaci di soddisfare qualsiasi palato.

In effetti, la forza della cucina romana è proprio questa: l’origine popolare e verace.

Dalla storica cacio e pepe alla carbonara, dalle fettuccine ignoranti, per passare alla pizza, sottile e croccante come si usa a Roma, senza farsi mancare la coccola di un dolce, la scelta tra i piatti tradizionali è davvero ampia.

Dunque, se ci si vuole deliziare con la vera cucina romana, gustando piatti generosi, non può mancare una tappa al Mattarello, dove in un ambiente informale, accogliente e allegro si potrà fare una bella mangiata casereccia, genuina e con una spesa molto contenuta.

Il menù che ci si trova davanti è quello di una comune pizzeria, arricchito dai piatti della tradizione romana: oltre alla pizza a lievitazione lenta, cotta nel forno a legna, ricca e croccante, si possono trovare le fettuccine fatte a mano, ruvide, tagliate con il coltello e condite con cacio e pepe o all’arrabbiata. Non solo: si può anche gustare la carne alla brace, tenera e saportita, il filetto di baccalà, i fritti leggeri e fatti al momento, i dolci fatti in casa e molto altro.

Il valore aggiunto è dato dalla scelta degli ingredienti, che sono rigorosamente freschi, non elaborati e di primissima qualità. I camerieri sono giovani e “alla mano” e il servizio è sempre veloce.

Proprio per andare incontro ai propri clienti, il Mattarello ha attivato una simpatica promozione: ogni tre pizze si riceverà in omaggio uno spritz, oppure, ogni tre spritz, si riceverà una pizza gratis: insomma, l’intenzione è di non lasciare davvero nessuno affamato...o assetato!

Il Mattarello conferma, così, la sua indole informale e “popolare”. Infatti, il ristorante nasce a Roma ben quindici anni fa, con un intento ben preciso: tramandare l’autentica tradizione della cucina romana ad un prezzo conveniente. La sua attività sul territorio romano ha riscosso, e continua a riscuotere, un grande successo, tanto da permetterle di aprire undici punti tra franchising e locali proprietari.

Qualità e prezzi contenuti sono la formula vincente che ha permesso al Mattarello di farsi apprezzare.

È venuto appetito? Allora non bisogna farsi scappare l’opportunità di una ricca mangiata! Per maggiori informazioni, contatta il Mattarello o, sei sei pronto per mangiare, prenota online.

In più, per i lettori di RomaToday, una bruschetta omaggio.