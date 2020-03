Ufficio bello, produttivo e salutare? Grazie alle piante si può

Le recenti evoluzioni dei workplace hanno come valore guida il benessere del dipendente; affinché questo sia possibile, l’ufficio deve essere innanzitutto funzionale: l’ordine e l’organizzazione, infatti, oltre a impattare positivamente sulla produttività del lavoratore, restituiscono un ambiente positivo che diminuisce l’esposizione del dipendente allo stress.

Grazie a brillanti soluzioni in termini di design, inoltre, la funzionalità si sposa con l’estetica: arredi minimali ed eleganti, capaci di dar vita a un luogo congeniale ai flussi di lavoro e di forte impatto visivo.

Questa compenetrazione di praticità ed estetica, genera a sua volta influssi benefici sul dipendente che, messo finalmente a suo agio, in un ambiente capace di rispondere alle sue esigenze, ne guadagna in serenità d’animo e benessere mentale.

Ecco allora che funzionalità, estetica e salute sono fattori strettamente connessi tra loro.

Una soluzione particolarmente efficace per raggiungere questi obiettivi è prevedere la presenza di piante in ufficio: rilassanti, esteticamente piacevoli e salutari (grazie alla loro azione di pulizia dell’aria), sono un elemento importantissimo per un arredo moderno che non sia fine a sé stesso ma capace di ripercuotesi concretamente sul lavoro e sul suo svolgimento.

La presenza di spazi green – sia in apposite aree relax che in prossimità dell’accoglienza per stupire i clienti – anima l’ufficio e influisce positivamente sulla salute dei dipendenti attraverso il filtraggio delle micro-particelle inquinanti convertite in ossigeno pulito.

Ma non finisce qui! Le piante, infatti, hanno un ruolo importante anche nella riduzione dell’inquinamento acustico: bloccando i suoni ad alta frequenza e riducendo i rumori a bassa frequenza.

Tutti questi risvolti positivi hanno ripercussioni sulla quotidianità del lavoro: numerose ricerche dimostrano infatti che, in presenza di piante all’interno degli uffici, si registra un aumento tanto della produttività.

E non è un caso che una realtà da oltre 30 anni attiva nella progettazione di spazi lavorativi come Sistema Ufficio - che anche nel rinnovare il proprio ufficio ha inserito il verde con un giardino verticale e una parete di MOSSwall® - caldeggi questa soluzione, tanto da aver ideato un brand dedicato al verde - dalla progettazione alla realizzazione - chiamato Sistema Green.

Le proposte di Sistema Ufficio sono modellate sulle caratteristiche dell’ufficio per restituire al cliente la soluzione ottimale sia in termini di organizzazione degli spazi, sia di resa estetica, sia di vantaggi legati al benessere del personale.

Per esempio il bambù è particolarmente efficace nell’allontanare lo stress, mentre la Chlorophytum e la spathiphyllum garantiscono risultati eccellenti nel purificare l’aria. Sul proprio tavolo da lavoro, invece, l’ideale è optare per le piante grasse, che soffrono poco lo scarso ricambio d’aria e non richiedono grandi attenzioni .

Le decorazioni vegetali, infatti, non hanno uno scopo puramente ornamentale, ma filtrano e ripuliscono l’aria: per questo motivo la loro scelta deve essere accurata e ragionata, così da ottimizzare al massimo il risultato in termini di salute, estetica e organizzazione degli spazi. Con l’ufficio green, insomma, vincono tutti!

