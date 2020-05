Trocathlon: l'iniziativa per vendere e acquistare bici usate aiutando l'ambiente

A voi, che siete troppo pigri per rimontare in sella alla vostra Graziella, ma anche a voi, sportivi super-accessoriati che cambiate bici da corsa alla velocità con cui Marco Pantani vinceva una Cronometro. E anche a voi che trascurate da troppo tempo la vostra dueruote lasciata a prender polvere in garage, o a voialtri che la usurate tanto da passare le vostre giornate dal ciclista a fare perenne manutenzione.

Ecco una domanda facile: ma voi, avete mai provato il Trocathlon?

No, non si tratta di un nuovo sport e non comporta alcuna fatica. È semplicemente un modo per dare nuova vita al materiale sportivo usato. Una perfetta applicazione di economia circolare agli articoli sportivi, insomma. Il sistema è molto semplice e si fonda sul principio delle 4R: ridurre, riusare, riciclare e riparare. E con le biciclette funziona a meraviglia.

Chi di voi non ha una vecchia bici impolverata e mezza sgonfia in cantina, alzi la mano! Ebbene, è arrivato il momento di toglierle le ragnatele e lasciarla libera di pedalare per la sua strada. Il mercato dell'usato legato allo sport, là fuori, è in piena crescita: la vostra bicicletta non vede l'ora di poterne far parte e vivere così una seconda giovinezza nelle mani di chi saprà veramente apprezzarla. In questo modo si riducono gli sprechi, si trova qualcuno che riusa ciò che noi avevamo abbandonato, si riciclano pezzi e parti di ricambio.

L'idea arriva da qualcuno che di attrezzatura sportiva è un vero intenditore: Decathlon. Il brand di articoli sportivi, con store in tutta Italia, lo conosciamo tutti ma, di questa bella iniziativa, il Trocathlon, in pochi erano a conoscenza. Vediamo come funziona, mostrando cosa accadrà al grande evento organizzato dal 18 maggio al 2 giugno nello store Decathlon Prenestina, sito a Roma in Via Prenestina 940.

L'evento, che vede la collaborazione di tutti i negozi Decathlon di Roma (Torvergata, Settecamini, Prenestina, Appio, Casal del Marmo e Porta di Roma) e Fiumicino, si concentrerà unicamente sulle bici usate, uno degli articoli che più si presta a questo tipo di servizio. Parliamo di tutti i tipi di biciclette (bici da città, country bike, bici da corsa, bici MTB, bici elettriche, bici pieghevoli e bici per bambini) e dei relativi accessori e pezzi di ricambio, funzionanti e in buone condizioni.

Sono due i momenti principali dell'evento di Decathlon Prenestina:

1- Deposita. Dalle h. 9.00 del 18 maggio fino alle h. 20.30 del 28 maggio, si possono consegnarele biciclette in negozio per definire il giusto prezzo di vendita insieme agli esperti di Decathlon. È attivo anche un servizio di pre-deposito online dal 15 di maggio fino al 27 del mese. Una volta depositata la bici, Decathlon si impegnerà a venderla senza alcuna commissione.

2- Vendi e acquista. La vendita degli articoli avverrà dalle h. 11.00 del 18 maggio stesso fino alle h. 20.30 del 2 giugno. Una volta venduta una bici depositato, l'ex proprietario riceverà un buono acquisto, di valore pari al prezzo di vendita, spendibile in tutti gli store Decathlon e anche su decathlon.it. Per chi acquista, invece, c'è il vantaggio di portare a casa a ottimi prezzi un usato controllato dai tecnici di Decathlon. Insomma, lo store Decathlon Prenestina via aspetta tutti per una sessione intensiva di Trocathlon, con la quale far del bene non solo al proprio portafoglio, ma anche al mondo intero, grazie al riutilizzo di materiale sportivo ancora in buone condizioni e alla conseguente riduzione dell'impatto sull'ambiente.

