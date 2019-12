The pen is on the table è il tuo livello? Forse ti serve una scuola d'inglese

Un tempo tutte le strade portavano a Roma, perché Roma era il centro del mondo. Oggi è un pò diverso: tutte le strade partono da Roma e conducono nel resto del mondo, perché il mondo è laggiù che aspetta solo noi, pronto per essere conquistato, proprio come fece lui, il buon vecchio Giulio Cesare.

Certo, vista l'ambizione di conquista, oggigiorno un'infarinata di inglese non farebbe male. Perché confrontarsi con il mondo di oggi, significa inevitabilmente dover conoscere l'inglese, la lingua più parlata a livello di business, la più gesticolata in vacanza, la più cantata alla radio, la più utilizzata su internet. Insomma, fatevene una ragione, qui c'è da rimettersi a studiare se si vuole avere un futuro. Ma noi italiani, si sa, con le lingue sembriamo proprio non volerci aver nulla a che fare, tanto siamo attaccati ai nostri molteplici e pittoreschi dialetti regionali. Il nostro livello d'inglese è rimasto quello dell'unica frase che ci ricordiamo dai nostri migliori anni scolastici: The pen is on the table. E, insomma, come faccio a spiegarvelo in tre parole... non è abbastanza!

E non sono io a dirvelo, ma è il mondo intero che vi risponderà che, sul tavolo, non c'è più solo la penna, ma c'è tecnologia, affari, integrazione, cultura, spostamenti, globalizzazione, nuove generazioni con nuove idee... e tutto questo va espresso a parole, ma in una lingua che per voi è sconosciuta: l'inglese.

E allora sarà il caso di trovarsi un eccellente corso full immersion d'inglese e ricominciare dalle basi o dal livello che consideriamo la nostra "zona di comfort", quello fino al quale ancora riusciamo a comprendere e a parlare in maniera fluente. Vai a sapere poi se oggi lo chiamano A, B o C1. Già, perché oggi non basta dire di sapere una lingua, ma bisogna anche specificarne il livello di conoscenza. E allora, tutti a caccia della certificazione di lingua inglese da inserire sul curriculum come una medaglia al valore appuntata sul petto: IELTS, Bilats, TOEIC, TOEFL, certificazioni per ogni esigenza lavorativa e formativa.

Per chi vive a Roma, il consiglio è la scuola d'inglese Wall Street English, una garanzia a livello mondiale con le sue 400 scuole di inglese in 4 continenti e 28 Paesi. Forte di un metodo d'apprendimento rapido e innovativo, con il quale gli insegnanti, rigorosamente madrelingua, alternano studio della grammatica a momenti di conversazione face to face, Wall Street English offre un piano di studi personalizzato sulle esigenze dello studente, corsi d'inglese per ogni età e 20 livelli di corso, dal principiante all'avanzato, fino all'ottenimento delle suddette certificazioni riconosciute in tutto il mondo.

E il consiglio di seguire un corso a Roma, non lo do solo perché trasferirsi a Londra significherebbe freddo, piogge abbondanti e vita troppo costosa, ma perché, con le sue quattro sedi romane comodamente a portata di mezzi pubblici, Wall Street English è realmente la soluzione più rapida, efficace ea un passo da casa per imparare un'ottimo inglese in modo flessibile e funzionale alle proprie effettive esigenze.

Non resta che scegliere il corso d'inglese più adatto al proprio livello, iscriversi alla sede Wall Street English più vicina a casa e partire alla conquista del mondo. Solo così Roma ritroverà il suo ruolo di caput mundi.