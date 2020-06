Sushi a domicilio? Gli italiani lo fanno meglio!

Sarà un'estate diversa quella che ci aspetta. Il momento storico è delicato, con molte attività che chiudono e altre costrette ad andare avanti con paletti spesso insostenibili da rispettare. Eppure, c'è anche chi, in controtendenza, ha deciso di credere nella forza e nella ripresa del Paese, scegliendo coraggiosamente di inaugurare un nuovo locale, un piccolo pop up store sul litorale di Fregene.

Un localino unico nel suo genere, con cucina a vista, dove poter ordinare l'ottimo sushi di Daruma. I titolari del brand, già noto nel resto di Roma da oltre 16 anni con sette altri locali, tra ristoranti e take away, tra cui anche il particolarissimo Daruma di Portico d'Ottavia, unico ristorante in Italia a specializzarsi in sushi kosher, l'hanno pensata bella: un piccolo spazio esterno al locale dove poter consumare sul posto per coloro che desiderano godersi l'atmosfera del litorale, e le formule take away e delivery per andare invece incontro alle esigenze di chi preferisce, di questi tempi, pranzare a casa propria, in totale sicurezza.

Cosa differenzia il sushi di Daruma dalla concorrenza? I #darumalovers, i clienti più affezionati, lo consigliano per l'altissima qualità del sushi, rigorosamente rispettoso della tradizione giapponese, o per lo stile tipicamente italiano portato dai tre proprietari romani alla cucina del Sol Levante: design contemporaneo negli arredi, ospitalità e innovazione. Ma è il pop up store stesso che parla al cliente, con la grande scritta a tutta parete “Sì, amo Daruma” e il nuovo claim, “Cucina giapponese, passione italiana”, che sintetizza perfettamente la filosofia del locale. Per non parlare delle certificazioni di altissimo livello ottenute dal brand nella gestione dei propri locali per quanto riguarda la sicurezza alimentare, tra cui la Iso 9001 e il bollo CE, che da sole dimostrano l'eccellenza del prodotto offerto.

Il pop up store è aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lo trovate nel cuore di Fregene, in via Castellammare 104, con il suo eccezionale sushi e tanti gadget ad attendervi. Sarà aperto per tutta l'estate, almeno fino a metà settembre, quindi meglio non perdere l'occasione e farci un salto almeno una volta. Il servizio a domicilio, in questi pochi giorni dall'apertura, ha già riscosso un grande successo fra i divoratori di sushi romani, così come il take away, perfetto per godersi il sushi di Daruma direttamente in spiaggia o a passeggio sul litorale.

Sarà un'estate diversa, è vero. Ma il sushi Daruma rimarrà sempre quello, una garanzia di qualità e italianità.