Spazi verdi contro lo stress: un tocco di colore come soluzione alla malinconia da quarantena

La pandemia in atto ha sconvolto (e continua a farlo) le vite di ognuno di noi, su tutti i livelli. La conseguente quarantena, poi, non ha certo alleggerito la situazione, relegandoci all’interno delle mura di casa.

Mai come oggi, risulta agevolato chi ha a disposizione un proprio giardino, ma anche un balcone o una balaustra possono essere delle valide alternative; sono infatti universalmente riconosciuti i benefici che apporta il tempo passato immersi nel verde, tra i quali spicca la riduzione dei livelli di stress.



A vantaggio di ciò, le disposizioni governative permettono a vivai e fiorai di continuare a lavorare: vale la pena, quindi, approfittare del tempo in più che questo periodo offre per dedicarsi al proprio giardino, curando al meglio le proprie piante e fiori e, perché no, piantarne di nuovi.

Qual è il momento migliore di dedicarsi a questo tipo di attività, se non in concomitanza con l’arrivo della Primavera?

Perché in effetti, nonostante tutto, la stagione simbolo di rinascita si è presentata puntuale in tutto il suo splendore, colorando e risvegliando la natura intorno a noi.

Il primo passo è, ovviamente, rivolgersi a dei professionisti del settore, che possano consigliarci al meglio nella realizzazione dei nostri progetti.

Il Vivaio Green Area, per esempio, è un punto di riferimento per appassionati e professionisti del settore.

Per far fronte al difficile periodo che stiamo vivendo e venire incontro ai propri clienti, Vivaio Green Area ha attivato la consegna a domicilio su tutta Roma, in maniera tale che, chiunque lo desideri, possa occuparsi del proprio spazio verde, ritagliandosi un’oasi di serenità e un momento piacevole, distogliendo la mente da questa crisi, anche per un breve momento.

Se abbiamo a disposizione un giardino o un piccolo orto, le scelte che abbiamo sono limitate dalla nostra immaginazione: possiamo pensare di piantare vari tipi di verdura, tentare la sorte con qualche frutto o dedicarci a diversi esemplari di fiori.

Anche se disponiamo solo di un balcone o di un terrazzo, però, non dobbiamo lasciarci scoraggiare: dare un tocco di colore e novità non è difficile come può sembrare. Una piccola fioriera a scala, per esempio, ci permette di coltivare fragole, pomodori ed erbe aromatiche, come il basilico o la menta; qualche piccolo vaso di gerani può davvero rendere l’ambiente più fresco e accogliente. Oppure si può optare per l’edera, resistente e di sicuro effetto.

Insomma, basta poco per ridisegnare e rallegrare lo spazio che ci circonda, dipingendolo con nuovi colori!

