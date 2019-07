Scopri l’alta protezione solare per...gli occhi!

L’estate è ufficialmente arrivata, portando con sé il desiderio di divertirsi e di svolgere attività all’aria aperta.

Certo, per godersi al meglio la bella stagione, è necessario anche prendere le dovute precauzioni per proteggersi da sole e caldo: dunque via libera alle creme solari per evitare scottature e cappelli colorati per proteggere la testa.

E gli occhi?

Spesso si prende sottogamba la cura di questi delicati organi che invece, proprio in questo periodo, necessitano di maggiore attenzione.

La luce, infatti, provoca un alto stress ossidativo all’occhio, causando un deterioramento della luteina, pigmento carotenoide con proprietà protettive e antiossidanti ed utile come filtro solare; è davvero molto importante preservarla, in quanto l’organismo umano non è in grado di produrla autonomamente, ma deve assumerla con l’alimentazione (si tratti di cibo o di integratori).

È evidente, quindi, la necessità di scegliere degli occhiali da sole di qualità elevata, con le caratteristiche ideali per garantire la migliore protezione. La scelta risulta ancora più difficile per chi già deve portare gli occhiali per correggere un difetto visivo. In questo caso, un’ottima soluzione sono le lenti fotocromatiche: grazie all’uso di una sofisticata tecnologia, assicurano comfort per tutto il giorno.

Optariston , azienda attiva nel campo dell’ottica dal 1953, propone una soluzione davvero all’avanguardia offrendo lenti Lutina fotocromatiche, che non solo filtrano i raggi UV, ma preservano anche la luteina presente nell’occhio, prevenendo la degenerazione maculare senile (AMD), un processo di logoramento del centro della retina.

Questa patologia è la causa più comune della perdita della vista per gli over 50 ed esistono studi che collegano la sua comparsa alla degenerazione della luteina all’interno della macula.

Le lenti Lutina sono costruite con un materiale innovativo, che filtra i raggi UV dannosi oltre 400nm, protegge la luteina presente nella macula e così facendo migliora la salute oculare. Inoltre, gli occhi vengono salvaguardati anche dai raggi UV indiretti o dai raggi riflessi sul lato posteriore della lente verso gli occhi. La protezione dagli UV neutralizza non meno del 95% dei raggi UV riflessi, riducendo notevolmente il rischio di danneggiamento degli occhi. Lo speciale rivestimento delle lenti Lutina permette di filtrare la luce azzurra e i raggi ultravioletti, riducendo cosi l’abbagliamento e migliorando il contrasto con ulteriore rilassamento degli occhi.

Per garantire il massimo comfort, le lenti sono disponibili in due colori: grigio, per offrire maggiore protezione e confortare gli occhi più delicati, marrone per adattarsi agli occhi affetti da miopia.

