Sanificazione all'ozono: ecco come saranno trattate le vetture in officina

La fase due è in corso da pochi giorni e la corsa a riaprire il prima possibile la propria attività è cominciata. Eppure, c'è chi in questi mesi ha fatto solo un breve pit-stop forzato, tornando al lavoro già a metà aprile con tutte le precauzioni del caso.

Alcune officine e carrozzerie, infatti, hanno garantito i servizi di riparazione e manutenzione anche in periodo di lockdown. Servizi dovuti, se non altro, per chi era impegnato ogni giorno in prima linea a combattere questo virus tanto temuto e che necessitava di utilizzare veicoli privati e non.

Ma come è stato e com'è tutt'ora possibile coniugare sicurezza e servizio ottimale al cliente in un periodo così delicato? A spiegarcelo è stata Claudia Savo, Assistente Service di Audi – L'Automobile Roma, concessionaria Audi che, dal 2016, fa parte del Gruppo L'Automobile, un punto di riferimento certo che, da più di 50 anni, soddisfa ogni esigenza di mobilità dei propri clienti.

Dalle parole di Claudia si capisce quanto l'officina di Audi – L'Automobile Roma abbia fatto per adeguare i propri standard di sicurezza e di lavoro alle disposizioni imposte dal governo per la prevenzione dal COVID. La rapida ripresa delle normali attività di riparazione e manutenzione è stata avviata ponendo, infatti, la massima attenzione non solo al lavoro in sé e per sé, ma anche alla situazione presente all'interno delle vetture Audi dei clienti. Ogni vettura subisce infatti un completo processo di sanificazione dell'abitacolo e del sistema di climatizzazione, mediante uno speciale trattamento all'ozono, ritenuto attualmente il migliore e più efficiace metodo di disinfezione da germi, batteri, funghi, spore e acari.

In cosa consiste? L'utilizzo di un generatore, permette all'ossigeno presente nell'aria di venire trasformato in ozono, un vero e proprio anti-batterico naturale ed ecologico in grado di sterilizzare completamente un ambiente chiuso e circoscritto come può essere appunto l'abitacolo di una vettura. É un metodo tanto efficace perchè lo stato gassoso permette all'ozono di penetrare in profondità anche nelle parti più nascoste del veicolo e di eliminare così organismi indesiderati in maniera più efficace rispetto ai metodi tradizionali, oltretutto senza lasciare residui chimici e senza rovinare gli interni del veicolo trattato.

In questo modo la vettura esce dall'officina non solo riparata e messa a punto, ma anche perfettamente sterilizzata e igienizzata, garantendo la massima sicurezza e tutela del cliente.

