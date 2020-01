Roma ha scoperto la cucina spagnola

Stanco di cenare sempre nei soliti locali? La curiosità ti spinge a provare nuove culture enogastronomiche? Ti piacerebbe sperimentare sapori insoliti, diversi da quelli della nostra cucina tradizionale? Sei pronto per nuove esperienze culinarie in un locale accogliente ed informale in stile industry? Un posto dove fermarti per un aperitivo e magari – perché no? – fermarsi a cena facendoti coccolare e passare così una bella serata in compagnia di amici?

Ecco il posto giusto per te! La soluzione a tutto quel che stai cercando c’è e si chiama Spanish Yard: inaugurato il 10 ottobre 2019 al n° 4 di Viale Isacco Newton - in zona Monteverde - questo Ristorante & Tapas Bar, è già diventato in pochi mesi un punto di riferimento per tutti gli amanti della cucina spagnola e non solo. Il suo obiettivo è quello di mantenere un elevato livello qualitativo ed uno standard di grande spessore grazie alle peculiarità dei piatti proposti.

Il locale propone un'ampia varietà di tapas di mare e di terra, oltre ovviamente ai grandi classici della terra ispanica: polpo alla galiziana, pincho de camarones, carpaccio di polpo, tortilla, patatas bravas e tanto altro.

Ma non finisce qui: l’offerta di Spanish Yard include una vasta selezione di birre artigianali oltre alle classiche birre spagnole in bottiglia e vini sia iberici che non, il tutto insieme ad una drinklist estremamente varia, capace di mescolare tradizione e innovazione nella miscelazione dei cocktail grazie a una lista di distillati interessante.

Questi sono i motivi che hanno portato il giovanissimo locale ad affermarsi come must non solo per la cena e per l’aperitivo, ma anche per il dopo teatro. Un posto dove dove bere qualcosa in compagnia e stuzzicare qualcosa da mangiare.

Un ambiente amichevole e ospitale insomma, ideale sia per bersi una cerveza fresca prima di rientrare a casa stuzzicando una tapas, dopo una lunga giornata di lavoro, sia per esplorare la cucina dei nostri cugini iberici e scoprirne i sapori di una terra vivace e fanatstica.

Non ti resta allora che calarti appieno nel clima culinario spagnolo e provare in prima persona l’ambiente cosmopolita di Spanish Yard - aperto da martedì a domenica dalle 18.00 -, vivendo questa esperienza enogastronomica nuova e festosa sin dal momento in cui varcherai la soglia di ingresso: per tutto il mese di gennaio verrai infatti accolto con un bicchiere di Sangria di benvenuto - come iniziare meglio una serata?

Per i più pigri è possibile anche usufruire del servizio di consegne a domicilio tramite i migliori marchi sul mercato, per chi vuole vivere a tutto tondo l'esperienza spagnola, invece, lo "Spanish" si trova in Viale Isacco Newton 4 a Monteverde, pronotabile al numero 0694534 o tramite il sito.

Gallery