Roma ha cambiato skyline: ecco il grandissimo monumento proprio davanti al Colosseo

È altissimo, è grandissimo ed è capace di assorbire l’attenzione carica di meraviglia di qualsiasi turista in visita. Quando pensi a Roma il pensiero va a lui, perché lo skyline della capitale non sarebbe così affascinante senza quel profilo tondeggiante.

Eppure, nei giorni scorsi la familiare sagoma del Colosseo è stata eclissata da qualcosa di più alto, da qualcosa di più grande, oltre che da qualcosa di decisamente più… assorbente!

È il gigantesco pack di Asciugoni Regina che troneggia proprio di fronte al Colosseo. È la trovata pubblicitaria più spiazzante del 2019 che vede la carta casa più famosa d’Italia accampata, in un formato ancora più #issimo, accanto ai monumenti delle maggiori città italiane, come a volerne contendere il primato di grandezza e altezza.

#issimi è l’hashtag-tormentone per la nuova campagna di comunicazione di Asciugoni Regina, oggi lunghi più del doppio rispetto ai normali rotoli e con fogli assorbenti più grandi, anzi…grandissimi.

E decisamente #issimo è anche il concorso online collegato a queste iperboliche e colossali “composizioni architettoniche” e al nuovo formato extra-large degli Asciugoni Regina. Un’iniziativa coinvolgente e divertente con cui potrete erigere un maxi-pack di Asciugoni Regina accanto al vostro monumento preferito e tentare di vincere uno dei tanti premi previsti o addirittura di aspirare all’ambit#issimo primo posto, che porterà il vincitore e un accompagnatore dritti a Dubai.

Non resta quindi che dare un’occhiata al sito e ai tanti “monumenti” Regina sparsi per l’Italia. E non potrete fare altro che esclamare: “Ma sono grandissimi!”