Roma catturata dalla ragnatela di Spider-Man

Hai visto Avengers: Endgame e sei in astinenza da film Marvel?

Non preoccuparti, l’attesa è finita!

Prodotto da Sony Pictures e distribuito in Italia da Warner Bros. Pictures Italia, il 10 Luglio 2019 esce nelle sale Spider-Man: Far From Home.

Poco dopo gli eventi accaduti in Avengers: Endgame, Peter Parker (Tom Holland) decide di “appendere al chiodo” il costume di Spider-Man per un po’ e godersi una vacanza in Europa con i suoi amici MJ (Zendaya) e Ned (Jacob Batalon).

Purtroppo per Peter, i guai lo seguono anche nel Vecchio Continente, dove alcune strane creature elementali stanno creando un gran trambusto.

Si trova, quindi, costretto ad aiutare Nick Fury (Samuel L. Jackson) ad affrontare l’emergenza ed indagare su che cosa abbia scatenato questi esseri.

Durante questa avventura, sarà fiancheggiato da un insolito alleato: Mysterio (Jake Gyllenhaal).

Non mancheranno momenti divertenti, intervallati da situazioni più introspettive, dovute ad uno Spider-Man che sta crescendo e deve gestire il dolore per le perdite subite in Avengers: Endgame.

Un viaggio emozionante tra New York, Londra, Praga, Berlino e Venezia (dove sono state, realmente, effettuate le riprese).





Hype?

Se l’attesa ti divora, allora non devi assolutamente perderti l’anteprima ospitata dal Teatro 1 di Cinecittà World, il Parco divertimenti del Cinema e della Tv di Roma, che si terrà Domenica 7 Luglio alle ore 18.

La proiezione sarà gratuita per tutti gli ospiti del Parco fino ad esaurimento posti, accreditandosi presso il Cinecittà Shop a partire dalle 11.

Per maggiori informazioni, guarda la SCHEDA EVENTO (link)

Buona visione!