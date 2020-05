Riaprono i primi showroom nel Lazio: sanificazione ambienti e misure anti-COVID

Il periodo peggiore è passato e, con l'avvento della cosiddetta fase due, c'è chi torna a sperare, chi torna a vivere e chi torna a lavorare. Riaprono, infatti, tante attività commerciali e tra queste anche gli showroom di auto. Finalmente si torna sulla strada, si torna al volante, si torna a desiderare e a scegliere l'auto dei sogni con cui lasciarsi definitivamente alle spalle questi mesi di clausura forzata.

E allora, sono le concessionarie a dettare le regole di accesso ai propri showroom, ovviamente nel pieno rispetto delle disposizioni governative anti-COVID. Nel Lazio, la prima a riaprire a tempo di record è Audi – L’Automobile Roma: concessionaria Audi che fa parte del Gruppo L'Automobile, realtà che da più di 50 anni vince sfide e taglia traguardi con un occhio al futuro e con l'obiettivo di soddisfare, sempre e comunque, ogni esigenza di mobilità dei propri clienti.

Audi – L’Automobile Roma, nonostante la chiusura forzata, non è rimasta con le mani in mano: si è attivata, sin da subito, per adeguare i propri ambienti espositivi, e di lavoro, alle disposizioni sanitarie indicate dal Governo, così da garantire la massima sicurezza al proprio staff e ai clienti. Le misure adottate per la riapertura del 4 maggio sono state diverse: dalla segnaletica a pavimento alla cartellonistica per indicare le giuste distanze da tenere tra gli individui, dalle barriere in plexiglass ai distributori di gel igienizzante di cui è stata dotata ogni postazione di lavoro, fino all'utilizzo di DPI (dispositivi di protezione individuali), quali guanti e mascherine, consegnati a tutti i clienti e al personale.

A queste misure si aggiungono le sanificazioni ambientali, eseguite all'ingresso di ogni cliente, negli showroom e nelle vetture in esposizione, con lo speciale trattamento all’ozono o con disinfettante anti-COVID, che assicurano la totale depurazione e igienizzazione dell'ambiente trattato.

Massima sicurezza, dunque, per chi decide di visitare gli showroom e toccare con mano la propria futura quattroruote ma anche efficaci novità per coloro che decidono di rimanere a casa e "mantenere le distanze". Audi – L’Automobile Roma garantisce, infatti, un servizio a distanza di showroom online con cui il cliente è in grado di visualizzare, dal pc o dallo smartphone, l'intero catalogo fotografico delle vetture presenti in sede ed effettuare l'acquisto finalizzando il contratto di vendita con firma digitale. Il servizio permette anche di poter condividere lo schermo con il consulente dedicato, così da ottenere utili consigli, visualizzare in tempo reale la vettura desiderata, sceglierne insieme le personalizzazioni, finalizzare un preventivo ad hoc ed acquistare la vettura.

Insomma, Audi – L’Automobile Roma riparte con una marcia in più, aprendo, prima fra tutte, le porte dei propri showroom reali e virtuali.

Vieni in sede in Via Smerillo 32 (RM) - concessionaria ufficiale Audi - o in Via Piave 85 (LT) o visita lo showroom online per scegliere la tua nuova auto, comodamente, dal divano di casa.

