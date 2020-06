Retrò, eclettico o green: quale stile per il tuo ristorante?

Ricondurre il giudizio su una serata passata al ristorante al solo senso del gusto sarebbe affrettato e limitante: diversi studi, infatti, dimostrano che gli stimoli visivi sono in grado di influire sul gusto e l’olfatto dei clienti.

Pertanto, l’arredo, le luci, l’organizzazione degli spazi, i materiali di sedie, tavoli e lampade, le forme delle stoviglie, il colore delle tovaglie e delle pareti del locale, sono tutti dettagli che concorrono attivamente a formare un’esperienza multisensoriale più o meno positiva nel cliente.

Per questo motivo il design dell’interno di un ristorante non può essere approssimativo e improvvisato, ma richiede al contrario grande attenzione e uno studio accurato per poter restituire a un locale un’estetica invidiabile e capace di far colpo sulla clientela.

Inoltre, considerata l’altissima offerta di ristorazione del nostro paese, un arredo moderno, al passo con i tempi e curato nei dettagli, permette al ristorante di crearsi un’identità ben precisa e capace di fissarsi nella mente dell’utenza.

Come fare? Non è semplice: non esistendo una ricetta vera e propria, per un risultato ottimale è necessario considerare una serie di variabili che contribuiscono a restituire un’estetica coerente con l’identità culinaria del ristorante e i valori che questo vuole comunicare.

Per esempio, una soluzione sempre più in voga è il ritorno allo stile retrò, caratterizzato da luci soffuse e una predilezione per i tessuti – velluto su tutti – e il loro tocco avvolgente. Anche i temi eclettici stanno guadagnando rapidamente popolarità: è sempre più comune infatti imbattersi nelle combinazioni ardite tra colori scuri tipiche di questo stile.

In costante crescita vi è poi lo stile green, capace di combinare eleganza, impatto visivo e funzionalità. Le piante rampicanti su muri e scaffali sono sempre molto apprezzate e, oltre a immergere il cliente in un ambiente visivamente impattante e rilassante, hanno un influsso positivo sull’aria, fungendo da filtro ripulente.

E infine c’è l’attenzione per i dettagli: elementi artistici per personalizzare angoli del locale, cuscini e pouf vintage, bicchieri, piatti e posate dal design originale e innovativo, materiali naturali per tavoli e sedie, specchi con cornici intarsiate e i menù riprodotti a mano su lavagne.

Per un effetto pienamente soddisfacente e capace di restituire al ristoratore un arredo in linea con i suoi obiettivi e le sue aspettative spesso il buon gusto non basta: è fondamentale infatti affidarsi a società di consulenza per l’arredo degli interni come Sistema Place, brand di Sistema Ufficio specializzato nella progettazione e realizzazione di ristoranti, locali d’intrattenimento e hôtellerie.

Grazie all’esperienza maturata sul campo e alla propria filosofia spiccatamente creativa, Sistema Place è il partner ideale per portare a realtà soluzioni di interior design coerenti con l’identità culinaria del ristorante e capaci di fare innamorare la clientela.