Quando un pasto è anche conforto per il cuore

Dopo una giornata di lavoro particolarmente pesante, spesso non si desidera che tornare a casa per consumare la cena nel tepore della propria casa, circondati dall’affetto dei propri cari. Cosa c’è di più distensivo e naturale? Purtroppo, ci sono persone che non possono confidare in questo sollievo: persone sole, anziani che non riescono ad arrivare a fine mese, profughi, gente che ha perso il lavoro, anime senza fissa dimora.Fortunatamente, esistono uomini e donne che, con grande spirito altruistico e amore per il prossimo, si offrono di aiutare, senza nulla in cambio: ciò che ottengono sono solo i preziosi “grazie” di questi sfortunati.

Lucia è una delle volontarie storiche della Comunità Papa Giovanni XXIII, e ha acconsentito a registrare una videointervista. “Mi sono innamorata della Comunità Papa Giovanni XXIII […] ero arrivata a casa” così inizia il suo racconto, fatto di semplicità, impegno e amore.

Da vent’anni, questa donna regala il suo tempo e il suo cuore ai “fratelli meno fortunati”, come li definisce lei stessa.

Lucia, insieme ai membri della Comunità Papa Giovanni XXIII e ad altri volontari come lei, si occupa di dare un po’ di sollievo a questa gente, preparando pasti da offrire loro. Tutti i lunedì e venerdì, presso la stazione Tuscolana, si organizzano per assicurare un servizio di mensa di strada per le persone senza dimora, sistemando dei tavoli nel piazzale della stazione o nell’androne della stessa, in caso di pioggia (il tutto con il permesso delle FS). Vengono serviti dai 130 ai 150 pasti, preparati nel pomeriggio a casa di una signora che offre il suo tempo e il suo spazio. Il pane viene donato da un forno, la frutta da agricoltori e il resto si compra. Il cibo, già pronto per essere distribuito, viene caricato su un pulmino, quindi si parte alla volta della stazione, carichi di pietanze e di tanta voglia di stare in compagnia, per stabilire un rapporto personale con chi è disposto a fermarsi dopo il pasto e ad aprirsi.

Come Lucia, tanti altri ci mettono la loro vita. QUI trovi le loro videostorie.

La Comunità Papa Giovanni XXIII avvicina le persone senza dimora nelle stazioni, sotto i ponti e ovunque si rifugiano alla ricerca di un posto sicuro per la notte, agendo per cercare di aiutarle e alleviare la loro condizione. Quando accettano di lasciare la strada, vengono accolte nelle "Capanne di Betlemme", realtà di pronta accoglienza serale e notturna della Papa Giovanni, dove gli "invisibili" non trovano solo un tetto sulla testa e un letto dove dormire, ma soprattutto il calore della famiglia che forse hanno perso, attraverso momenti importanti di condivisione – la cena, le chiacchiere insieme – che lentamente permettono di instaurare relazioni significative.

La Comunità Papa Giovanni XXIII ha aperto "Capanne di Betlemme" in varie città italiane e straniere e ha attivato unità di strada che ogni sera vanno ad incontrare queste sfortunate persone.

"Uniti per dare speranza"