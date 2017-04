Primavera & Cavalli: a maggio tre appuntamenti imperdibili all’Ippodromo Capannelle

Tutto è pronto all’Ippodromo Capannelle dove, come ogni anno, nel mese di maggio andrà in scena un trittico di giornate di corse imperniate nei Grandi Premi di galoppo.

Si comincia lunedì 1° maggio con i Premi Parioli - Sisal Matchpoint e Regina Elena - Dimensione Suono 2, due corse importanti che vedranno cavalli e fantini arrivare anche dall’estero. Tra questi, attesissima, è la presenza di un mito tra i ‘jockeys’ come Lanfranco ‘Frankie’ Dettori.

I grandi eventi di primavera proseguiranno poi con il Dubai Day e il tradizionale Premio Presidente della Repubblica GBI Racing di domenica 14, mentre il momento clou sarà domenica 21 con il 134° Derby Italiano Sisal Matchpoint, corsa principe del galoppo che si corre nell’impianto di Via Appia dal lontano 1884.

Si tratta quindi di un mese che si preannuncia di alto spessore tecnico. Per gli appassionati di ippica ma non solo. Oltre ai cavalli in pista, ricco è infatti il contorno di attività collaterali di forte richiamo per il grande pubblico che hanno come filo conduttore glamour, divertimento, verde e natura. Il tutto all’insegna dell’eccellenza, dello spettacolo e delle grandi emozioni.

Nella giornata che inaugura la sempre attesa stagione dei grandi eventi primaverili, il punto di forza sarà ‘Terra e Musica - Festa del 1° maggio contadino’, giornata di solidarietà con i lavoratori dell’agricoltura, organizzata nel contesto del Mercato Contadino dei Castelli Romani.

‘Porta il telo e al resto pensiamo noi’ è l’invito per questa occasione speciale dei contadini che diventeranno chef per un giorno offrendo street food di qualità assieme alle migliori birre artigianali selezionate da Fustock birreria. E a ancora Musica a km0, in collaborazione con Movimento Musica, che mette in scena un Tour di concerti per band emergenti. Complessivamente saranno presenti oltre 80 aziende agricole del territorio, artigiani del riciclo e del riuso e laboratori gratuiti, degustazioni, attività per bambini, mostra fotografica Terra & Foto dell’artista Elena Castellacci. Immancabile per tutti i bambini, infine, il battesimo della sella per tutta la giornata con istruttori qualificati.