Chi ha detto che serve il biglietto per prendere l’autobus?

Perché parlare delle App nel 2018? Semplice, perché questa fa notizia.

Quante volte siete arrivati di corsa per prendere l’ultima metro per poi accorgervi che non avevate il biglietto? Vi ricordate che vi siete girati intorno e:

• Fila alle macchinette automatiche

• Tabacchi chiuso Tabaccaio chiuso

• Il vostro partner che parte con la cazziata

Ecco, basterebbe ricordarsi che in fondo lo smartphone potrebbe perfino essere utile se non fosse diventato una sala giochi nelle vostre mani. Non significa che dovrete togliere l’App che vi mette la pinna di Nemo sull’orecchio. Sappiamo quanto ci tenete.

Però.

I biglietti cartacei sono un problema.

Quando ce li hai li perdi. Oppure piove e si incollano a blocchi di 10 che se provi a staccarli strappi via le lettere e poi al controllore sembra che gli stai mostrando il tuo biglietto da visita.

Se non ce li hai, quando servono non avrai mai gli spicci. È una vita che ti ripeti che gli spicci basta tenerli in tasca però chissà perché ma non ricordi di aver mai provato quella fierezza di dire: “Serve un euro? Ne ho 3, quale vuoi?”.

Poi sei sempre di corsa, ti ritrovi per caso con l’autobus che passa mentre ti avvicini alla fermata e tu non hai il biglietto e poi quello dopo passa a capodanno.

Ma è inutile proseguire. Tutti conosciamo quel disagio lì. I piccoli fastidi del quotidiano dove pare che nessuno si sia mai voluto impegnare per darci un taglio.

E invece!

Eccola, la bella notizia. L’hanno fatta finalmente. È pure gratis!

Scarichi un’App, TABNET, e ogni qualvolta che ti servirà all’improvviso un biglietto… tac, lo compri sul tuo telefono e lo mostri bello fiero al controllore.

Ovviamente sono disponibili tutti i titoli di viaggio che troveresti nello sportello automatico, solo che quello in tasca non ci sta.

E visto che i disagi nella vita vanno sempre in coppia, mica fa solo questo! Sai quando parcheggi e il parchimetro non va, non hai contante, prendi un biglietto ma poi resti in sosta più tempo, oppure metti 5 euro ma dopo 30 secondi te ne vai e sprechi tutto quello che hai pagato.

Ecco, anche per questo gruppo di brutte cose con TABNET ci metti una pietra sopra.

Puoi pagare la tua sosta agilmente e solo per l’effettivo tempo di parcheggio.

Due cose utili, ed è gratis. E tra l’altro funziona anche senza carta di credito! Puoi anche collegarlo a un portafoglio virtuale che ricarichi in tabaccheria.

Bando alle ciance! E ai biglietti di carta.

Provala subito, per scaricarla su

• Google Play store, clicca qui

• App store clicca qui