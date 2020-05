Officine a distanza: l'auto vengono a prenderla a domicilio

A causa dell'emergenza sanitaria globale, le officine hanno dovuto reinventarsi e, per garantire la continuità del servizio, hanno iniziato a lavorare "mantenendo le distanze": durante il lockdown, facendo di necessità virtù, hanno utilizzato il fermo obbligatorio per ristrutturare i propri servizi ed essere pronte alla riapertura definitiva; ora, con la fase due in corso, le cose si sono decisamente assestate, ma con qualche novità. Sono ripresi i regolari servizi di riparazione e manutenzione, ma con un'attenzione speciale alle regole vigenti sulle distanze e sulla sanificazione di ambienti e vetture, per tutelare la sicurezza di staff e clienti.

I clienti, tra smartworking e figli a cui badare, trascorrono sempre più tempo tra le quattro mura domestiche perchè, nonostante alcuni paletti siano stati abbattuti e alcune libertà riacquistate, si tende a rimanere in casa, se possibile. Quindi, anche le visite in officina, se pur necessarie, potrebbero non esser vissute con piacere.

E allora, le officine hanno dovuto cambiare la loro prospettiva e hanno deciso che, se il cliente non va all'officina, sarà l'officina a dover andare dal cliente. È ciò che ha pensato Audi - L'automobile Roma - concessionaria Audi del Gruppo L'Automobile - proponendo un servizio nuovo e molto apprezato dai clienti: il Pick up & Delivery. Un'idea semplice, ma perfetta per affrontare questo periodo ancora pieno d'incertezze: basta prendere appuntamento con il Service Audi e prenotare l'intervento di ritiro e riconsegna della vettura direttamente a casa (o in ufficio o dove si preferisce). Al resto pensa Audi-L'automobile Roma: il carro attrezzi viene a ritirare l'auto e la porta in officina, dove vengono effettuate tutte le riparazioni e le manutenzoni necessarie. Prima di riconsegnare l'auto, pulita e rimessa nuovo, viene anche effettuato un trattamento completo di sanificazione dell'abitacolo per garantire un'assistenza in totale sicurezza. Un servizio molto apprezzato, soprattutto in questo periodo di sostituzione pneumatici estiva.

Con tutto quello che è successo in questi mesi, ve n'eravate dimenticati, vero? Ricordiamo, allora, che l'obbligo delle "dotazioni invernali" (tra le quali catene a bordo o pneumatici invernali con codice di velocità inferiore a quello indicato sul libretto), vigente dal 15 novembre al 15 aprile, prevedeva l'obbligo di sostituzione pneumatici entro il 15 maggio, nel mese considerato di tolleranza. Ma il Ministero dei Trasporti ha acconsentito a spostare questa data di un mese, fino al 15 giugno, accogliendo la richiesta delle associazioni di categoria che chiedevano di andare incontro alle difficoltà del settore in questa delicata fase di riapertura post-lockdown.

Il servizio di Pick up & Delivery cade dunque a fagiolo, e non poteva essere altrimenti, perché Audi - L'automobile Roma, dopo oltre 50 anni di lavoro al servizio del cliente, ha imparato a comprenderne le necessità, trovando sempre soluzioni pratiche ed efficaci per garantirne la piena soddisfazione.

Non resta, quindi, che accomodarsi sul divano di casa, prendere il telefono e prenotare il Service di Audi - L'automobile Roma l'intervento di Pick up & Delivery. E tranquilli, a tutto il resto penseranno loro.

