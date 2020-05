L’importanza della disinfezione prima della ripartenza

La fatidica fase 2 è arrivata: alcune attività riapriranno già in questi giorni, altre dovranno aspettare ancora qualche settimana, ma il cammino verso la normalità è ormai avviato. Affinché tutto questo sia possibile, è necessario però che le aziende inizino a muoversi per la messa in sicurezza della salute dei lavoratori dotandosi di dispositivi di protezione individuale – mascherine e guanti – e di liquidi igienizzanti per disinfettare l’ambiente.

Ma una reale messa in sicurezza del luogo di lavoro non può prescindere dalla disinfezione, ovvero dalla procedura che porta all’eliminazione dei microrganismi patogeni che si accumulano sulle superfici e negli ambienti – virus, batteri, miceti e protozoi – responsabili dell’insorgenza di malattie e infezioni.

Citofoni, maniglie, porte, pulsantiere dell’ascensore, scrivanie, tavoli, pc, tastiere, macchine del caffè, mobili e in generale qualsiasi oggetto e superficie all’interno di uno spazio chiuso possono essere infatti un ricettacolo di agenti patogeni e potenziali vettori per la trasmissione indiretta di malattie ai dipendenti.

La disinfezione di questi ambienti può essere eseguita in due modalità: o con la nebulizzazione di prodotti disinfettanti tramite appositi macchinari, o come irrorazione degli stessi per mezzo di specifiche pompe.

Chiaramente, si tratta di una proceduta delicata e complessa che richiede competenza ed esperienza, sia per consigliare la scelta dei disinfettanti – organici o inorganici – più idonei all’ambiente e alle superfici che è necessario sanificare, sia nell’esecuzione della disinfezione.

