Insegnamento bilingue: ecco perché è importante

In una realtà globalizzata e sempre più interconnessa, l’importanza di poter comunicare in maniera completa, comprensibile ed efficace, non è più solo un’opzione, ma una necessità.

Parlare un’altra lingua permette non solo di ampliare le possibilità di miglioramento e crescita (personale, intellettuale e lavorativa), ma incentiva l’apertura verso il prossimo e la società.

Inoltre, è noto che imparare una lingua straniera è molto più facile durante l’infanzia che non da adulti; con un metodo educativo adeguato all’età e alle modalità di comprensione di ciascuno, si ottengono eccellenti risultati!

Ecco perché l’apprendimento della lingua inglese riveste un ruolo sempre più importante nella didattica, tanto da prevedere, nelle scuole più all’avanguardia, l’inserimento dello studio dell’inglese già dalla prima infanzia.

Ne è un ottimo esempio il Marymount, storico Istituto cattolico e paritario di Roma, che ha introdotto il progetto del bilinguismo già dal 1999; una scelta lungimirante se si tiene conto di quanto una bassa internazionalizzazione delle nuove generazioni - e come le statistiche confermano, purtroppo, l'Italia si mantiene fanalino di coda per la conoscenza della lingua inglese - possa essere penalizzante in una società di ampi orizzonti, aperta al futuro e a obiettivi sempre più sfidanti.

L’approccio di insegnamento dell’inglese è sereno e naturale. Attraverso il metodo del bilinguismo, i bambini scoprono che imparare una nuova lingua è qualcosa di emozionante e divertente. Il programma è studiato per arricchire ed espandere il lessico inglese, aumentare la comprensione della lingua parlata e migliorare la capacità del bambino di articolare messaggi in lingua. Nella scuola primaria e secondaria, di primo e secondo grado, gli studenti, con insegnanti madrelingua, continuano ad ampliare le loro abilità linguistiche nel parlare, nel leggere, nello scrivere, nella grammatica e nel lessico, anche attraverso lo studio di diverse discipline veicolate esclusivamente in lingua inglese, che nell'high school arrivano addirittura ad 8.

Più in generale, la filosofia della Scuola è quella di fornire un programma educativo che favorisca lo sviluppo fisico, sociale, emotivo, intellettuale e spirituale di ogni alunno.

L’Istituto Marymount è stato fondato nel 1930 da Mother Butler, presso una villa costruita nel 1910, e fa parte di un network di scuole e università presenti in 12 paesi e 3 continenti.

Inizialmente pensata per accogliere giovani fanciulle di buona famiglia, durante il suo percorso, la scuola si è aperta a ragazzi e ragazze, offrendo sempre l’eccellenza formativa che la contraddistingue.

Ad oggi, l’Istituto ospita oltre 800 alunni.

La Scuola si impegna ad accompagnare i giovani durante tutto il percorso di crescita scolastica, dall’infanzia alla primaria, alle secondaria di primo e secondo grado, al liceo bilingue classico e scientifico.

Un modello fortemente all’avanguardia, con un occhio di riguardo alla tradizione, basato sui seguenti valori fondamentali: attenzione all’individuo e al suo ruolo nella comunità, amore per l’apprendimento e la conoscenza, valorizzazione delle eccellenze, superamento delle difficoltà.

L’Istituto Marymount si propone di restituire al mondo giovani preparati, sicuri e competenti.

L’attenzione al prossimo si manifesta anche con la partecipazione a eventi benefici: i ragazzi dell'Istituto Marymount parteciperanno, oltre ad altre numerose iniziative, al consueto concerto di Natale organizzato dalla Fondazione Telethon, il cui ricavato verrà interamente devoluto alla ricerca sulle malattie genetiche rare.

Per maggiori informazioni: visita il sito, invia una mail oppure chiama il numero 068622571.

Gallery