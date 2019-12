Innovazione e tradizione bilingue per affrontare le sfide XXI secolo

Seguire un bambino durante il suo percorso di crescita è, allo stesso tempo, un onere e un onore: si tratta di un’azione importante, preziosa, impegnativa e delicata, che coinvolge tutta la rete sociale attorno al bambino, parenti e scuola in particolare.

La scelta dell’istituto più adatto, quindi, viene curata con minuzia e attenzione da parte dei genitori, viste le grandi aspettative naturalmente riposte.

Ecco perché affidare a un ente scolastico l'istruzione dei propri figli, è sempre un inestimabile atto di fiducia; in certi istituti, l'aspetto didattico non è mai slegato da un progetto formativo che accompagni in toto, nella sua complessità, lo sviluppo dello studente e della persona.



Questo aspetto costituisce la vocazione dell'Istituto Marymount, scuola Cattolica paritaria bilingue di Roma, dove gli alunni, dall'età di tre anni fino al Liceo, sono accompagnati in un percorso di crescita, costantemente condiviso, nei suoi intenti, da famiglie e corpo docente.

La scuola accoglie studenti di diverse culture e religioni, promuovendo la crescita umana, spirituale, individuale e sociale degli alunni. Il lavoro educativo è dedicato allo sviluppo del potenziale di ogni singolo allievo, così da poter affrontare le sfide in un mondo in continua evoluzione.

A questo scopo, dal 1999 e' nato il progetto del bilinguismo con tante materie veicolate in lingua inglese esclusivamente con docenti di madrelingua.

Un altro aspetto importante e qualificante dell’approccio didattico dell’Istituto, è l’utilizzo delle nuove tecnologie nella didattica, tanto che lo studio dell’Informatica viene inserito già durante l’ultimo anno della Scuola dell’Infanzia, in un’ora di laboratorio a settimana.

Fondato nel 1930 da Mother Butler, l'Istituto Marymount è una scuola d’eccellenza che si pone l’obiettivo di far acquisire agli studenti i principi fondanti della cultura italiana e internazionale per aprirsi con serenità e competenza al mondo. Fa parte di un network di scuole e università presenti in 12 paesi e 3 continenti.

Il modello applicato è fortemente all’avanguardia, con un occhio di riguardo alle tradizioni: attenzione all’individuo e al suo ruolo nella comunità, amore per l’apprendimento e la conoscenza, valorizzazione delle eccellenze, superamento delle difficoltà.

L’Istituto Marymount si propone di restituire al mondo giovani preparati, sicuri e competenti.

La cura e l’attenzione nei confronti degli altri è uno dei valori che la scuola vuole trasmettere: i ragazzi dell’Istituto Marymount parteciperanno, oltre ad altre numerose iniziative, al consueto concerto di Natale organizzato dalla Fondazione Telethon, il cui ricavato verrà devoluto interamente alla ricerca sulle malattie genetiche rare.

Per maggiori informazioni: visita il sito, invia una mail oppure chiama il numero 068622571.

