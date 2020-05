Il Trocathlon conquista Roma: compra e vendi bici usate seguendo la regola delle 4R

Mai sentito parlare di economia circolare? Non è che un modo ecosostenibile di stravolgere il concetto stesso di consumismo, grazie a quattro semplici regole indicate con la lettera R: Ridurre, Riusare, Riciclare e Riparare.

L'articolo sportivo che meglio si presta a questo tipo di attività è la bicicletta, se pensate che a volte basta proprio poco per rimetterne in marcia una. Una gonfiata di gomma qua, una sostituzione di catena arrugginita là e il gioco è fatto: bici come nuova e si torna a pedalare!

Le 4R si prestano a qualunque genere di bici usata (da città, da corsa, MTB, country bike, elettriche, pieghevoli, per bambini...) che, per un motivo o per l'altro, non viene più utilizzata, e a cui si decide di concedere una seconda vita, liberandola dai lucchetti arruginiti che chiudono catenacci, solai e cantine e rivendendola a prezzi di favore a qualcuno che saprà ancora rimetterla in pista come merita.

Senza contare che la bicicletta è anche il mezzo più ecocompatibile che ci sia, adatto a uno stile di vita sano e all'aria aperta. Proprio come l'economia circolare, insomma, che grazie alle sue 4R rispetta l'ambiente a tuttotondo.

Queste semplici regole sono state ben assimilate da un brand che tutti conosciamo, Decathlon, che occupandosi di articoli sportivi, sa bene a che velocità avviene il ricambio di attrezzature degli appassionati e dei professionisti o in quanto poco tempo possa modificarsi la voglia di fare sport dei più pigri. Da un lato, biciclette ancora in condizioni accettabili, accantonate a favore di modelli più moderni, leggeri o all'avanguardia, dall'altro bici e accessori praticamente nuovi ma ugualmente messi da parte, questa volta per pigrizia. In entrambi i casi, attrezzatura sportiva che può ancora dire la sua.

E così, Decathlon ha creato Trocathlon, l'evento legato alla compravendita di biciclette usate che sta trovando l'apprezzamento di tutti, sportivi e non. Il primo evento di questo tipo, organizzato alla Decathlon di Roma Prenestina ha riscontrato un grande successo Per questo ne sono stati organizzati altri, sempre in terra romana: a partire da Venerdì 29 maggio il più grande evento di compravendita di bici usate a Roma sarà presente anche alla Decathlon di Roma Settecaminialla Decathlon di Roma Casal del Marmo alla Decathlon di Roma Bufalotta, alla Decathlon di Torvergata Decathlon di Roma Fiumicino.

Ma come funziona il Trocathlon? È molto semplice, in quanto si compone di due soli momenti principali:

1- Il deposito. Le biciclette, con relativi accessori e pezzi di ricambio, funzionanti e in buone condizioni, possono essere depositate in negozio, dalla mattina fino al tardo pomeriggio, nelle giornate dell'evento scelto. Qui verrà definito, insieme agli esperti di Decathlon, il giusto prezzo di vendita con l'impegno da parte del negozio di vendere la merce senza alcuna commissione. Per chi volesse, inoltre, è già attivo per tutti gli eventi in programma, il servizio di pre-deposito online. Per conoscere le date e gli orari di deposito e pre-deposito si consiglia di verificare sul sito, selezionando il negozio prescelto.

2- La compravendita. Dal primo fino all'ultimo giorno dell'evento, una volta depositate le bici, si potrà procedere non solo alla loro vendita, ma anche all'acquisto. Il vantaggio: ottimi prezzi su articoli usati, ma valutati e controllati dai tecnici di Decathlon. Ai proprietari delle bici vendute, verrà consegnato un buono acquisto, di valore pari al prezzo di vendita, spendibile in tutti gli store Decathlon e anche online su decathlon.it. Anche per questa seconda fase si rimanda al sito per informazioni dettagliate sugli orari del singolo evento.

Non resta che mettere il naso in cantina, dare una bella lucidata a quella vecchia bici che non usate da tempo e consegnarla a Decathlon. Il risultato sarà stupefacente: una nuova giovinezza per la bici, qualche soldo guadagnato per voi, un cliente soddisfatto che saprà apprezzarla e un toccasana per l'ambiente.

