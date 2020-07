Il litorale laziale si prepara ad accelerare verso il futuro

Il mondo è cambiato, inutile prenderci in giro. In pochi mesi ciascuno di noi ha rivalutato abitudini, priorità e addirittura intere esistenze. Ora ci troviamo in un limbo in continua evoluzione, rivolti con lo sguardo verso un futuro che, al momento, pare ancora nebuloso. E allora, serve una certezza, qualcosa che ci riporti con i piedi per terra, ma che ci lasci, allo stesso tempo, continuare a sperare e sognare, per poter tornare a correre liberi per le strade. Insomma, la capacità di emozionarci sarà la vera forza della nostra ripresa.

È Audi a mostrare un'anteprima dell'emozionante futuro a cui ambire, grazie alla Nuova Audi A3 Sportback. Sarà, infatti, il sole di luglio a illuminarne la carrozzeria fiammante nelle cinque location scelte sul litorale laziale in cui verrà esposta in esclusiva:

Hotel Fogliano - Piazzale G. Loffredo, 04100 Latina LT

- Piazzale G. Loffredo, 04100 Latina LT Aeneas Landing - Via Flacca, km 23,600, 04024 Gaeta LT

- Via Flacca, km 23,600, 04024 Gaeta LT Viva Beach - Lungomare Circe, 68, 04017 San Felice Circeo LT

- Lungomare Circe, 68, 04017 San Felice Circeo LT Grappolo D’Uva - Lungomare Matteotti, 1, 04019 Terracina LT

- Lungomare Matteotti, 1, 04019 Terracina LT Ritual Sunset Lover - Via Ardeatina, 17, 00042 Anzio RM

L'iniziativa è proposta da Audi-L'automobile Roma, concessionaria Audi del Gruppo L'Automobile, con più di 50 anni di storia alle spalle, vissuti guardando avanti verso il futuro, la tecnologia e l'innovazione continua. E sì, ponendo sempre una particolare attenzione, anche e soprattutto, alla soddisfazione degli automobilisti più esigenti.

Lidi, hotel e aree turistiche saranno le perfette cornici che ospiteranno la grande protagonista dell'estate su ruote: nuova Audi A3 Sportback. Ma attenzione alla prima regola dell'estate targata Audi: guardare e non toccare! Per un test drive fatto bene, bisognerà infatti prenotarsi, per poi provare l'A3 Sportback con tutta calma e in piena sicurezza negli showroom di Audi L'automobile Roma sparsi sul territorio laziale. Un buon sistema per tutelare la salute dei clienti che, sul litorale, potranno ammirare in anteprima la nuova Audi A3 Sportback, chiedere tutte le informazioni desiderate e prenotarsi, appunto, grazie a un semplice QR code presente nelle aree espositive, per il test drive da effettuare nel giorno e nello showroom preferiti, con tutte le misure di prevenzione sanitaria che ormai ben conosciamo.

Ma se le esposizioni saranno il modo per far crescere l'attesa di un'emozionante prova su strada, forse è il caso di dare qualche anticipazione, qui e ora, su Audi A3 Sportback, così da offrire anche un piccolo assaggio di ciò che si andrà ad ammirare nei touchpoint presenti nelle cinque location.

Ecco allora qualche chicca da non perdere su Audi A3 Sportback.

La quarta generazione di A3 nasce dall'idea di applicare l'avanguardia tecnologica alla sicurezza sociale, alla connessione e alla mobilità consapevole, cardini su cui si giocheranno le dinamiche dell'automotive del futuro. E la nuova A3 Sportback non poteva uscire in un momento migliore, vista l'attuale sensibilità a livello globale su temi quali sicurezza, digitalizzazione e mobilità a consumi ridotti.

Uno sguardo al futuro, insomma, assicurato anche dal design sportivo e avveniristico di A3 Sportback. Lo si nota negli esterni, che si distinguono per l'ampia carreggiata, per la linea di spalla continua sulla fiancata e per la nuova Singleframe a nido d'ape, ancora più larga.

Ma anche a un futuro che si prospetta sempre luminoso, grazie agli innovativi proiettori a LED di serie (o, a richiesta, i LED Audi Matrix) che assicurano eccellente visibilità in tutte le condizioni, e al pacchetto luci ambiente per i profili e l'atmosfera nell'abitacolo, con ben 30 colorazioni differenti tra cui poter scegliere.

La possibilità di personalizzazione non si limita ai colori delle luci e a quelli della carrozzeria, ma è totale e va a toccare motorizzazioni e allestimenti. Ma per rispondere al cambiamento in atto serve anche tecnologia all'avanguardia che garantisca un'esperienza di guida intuitiva da vivere in totale comfort. Per questo, Audi ha dotato la nuova A3 Sportback di una strumentazione digitale di livello superiore: dal display MMI a colori ad alta definizione da 10,1“, integrato nel black panel a effetto gloss, allo schermo LCD da 10,25“ ad alta risoluzione ispirato ai modelli superiori, fino a tutta una serie di equipaggiamenti opzionali come l'Audi virtual cockpit plus da 12,3“ e l'head-up display, che permette di accedere a ulteriori informazioni mostrate direttamente nel campo visivo di chi guida.

Spazio, ovviamente, anche al Bang & Olufsen 3D Premium Sound System per un'esperienza sonora a dir poco emozionante, e a un totale comfort nell'abitacolo, grazie ai sedili sportivi anteriori, al cruscotto orientato verso il conducente e alla nuova console centrale con leva del cambio automatico S tronic.

E se digitalizzazione e comfort a portata di mano non dovessero essere ancora abbastanza, forse potrà interessare l'Audi drive select, con cui è possibile adattare il temperamento di A3 Sportback in base allo stile personale di chi guida: confortevole, dinamico, automatico o personalizzato. Per gli automobilisti maggiormente green-oriented si consiglia invece la modalità efficiency, che permette di risparmiare sui consumi.

Eccola qui, dunque, Audi A3 Sportback, la risposta di Audi al mondo che cambia.

Ricordiamo ancora: cinque location, cinque aree espositive e un'unica grande protagonista dell'estate laziale 2020. Un'occasione imperdibile per ammirare in anteprima e dal vivo la regina della strada e chiedere maggiori informazioni ai consulenti sempre a disposizione. E vedrete che, l'inevitabile passo successivo sarà prenotare un test drive da Audi L'automobile. Le auto del futuro sono tra noi. Vedere per credere!

