Mai più senza inchiostro! L’incubo di rimanere a secco è finito

A chi non è mai successo di avvicinarsi con spavalderia al pulsante di accensione della stampante, premerlo, attendere di avere luce verde e trovarsi di fronte al led delle cartucce lampeggiare, anche un po’ irritato, per mancanza d’inchiostro?

Succede irrimediabilmente quando si va di corsa. Che si debba stampare un documento importante da dover inviare controfirmato con urgenza, che si sia in procinto di uscire con la fotocopia della carta d’identità per ritirare la raccomandata con delega o che addirittura serva la stampa del check-in online per evitare la fila in aeroporto (ma soprattutto per riuscire a partire, che senza carta di imbarco si finisce in un limbo che neanche Tom Hanks in The Terminal), una cosa è certa: l’inchiostro della stampante si sarà esaurito in quell’esatto momento, tradendo ogni aspettativa di risolvere invece tutto in un paio di minuti (caspita! Ho la stampante tre in uno!). Con profondo e istantaneo avvilimento ci si ritrova a guardare la luce rossa, oramai fissa, che però sembra ammiccare sadica ai tuoi piani appena saltati.

Un bel respiro. Di fretta si riacquista lucidità: chiavi di casa prese, negozio più vicino raggiunto (perché se ordino online ci mette almeno due giorni), ma di fronte alla domanda del commesso “che cartucce servono?”… vuoto totale.

Numeri, animali, colore di riferimento, codici a barre, niente è familiare in quel dedalo di scatoline della stessa dimensione. “Oh, vedi, però ci sono quelle XL, sarebbe comodo comprarle, magari finiscono meno in fretta”, “ma XL… quale?” “Che stampante ho?”.

LA STAMPANTE! Se per il tipo di cartucce esiste un vuoto cosmico istantaneo nella memoria, non parliamo del modello della stampante! Rimangono due alternative: una è afferrare prodotti a caso e sperare nella legge dei numeri (più se ne comprano più possibilità ci sono di acquistare quella giusta) oppure, molto più semplicemente tornare indietro, controllare codici e numeri di serie e appuntarli, o magari fotografarli con il cellulare e mettere l’immagine come sfondo del desktop, così sicuro la prossima volta salteranno agli occhi.

Certo, ci sarebbe decisamente una soluzione più pratica ed economica. Meno stressante. Più efficiente. Meno agitata. Pulita e veloce.

Nel mondo in cui oggi consegnano ogni cosa a domicilio, nell’era dell’acquisto compulsivo online, nell’epoca in cui però se sbagli un ordine il reso è una giungla… HP ha pensato a come risolvere tutti i problemi.

C’è un servizio, HP Instant Ink, che attraverso un abbonamento e la comunicazione della stampante con il misterioso mondo dell’etere, si accorge delle nostre cartucce in esaurimento, le ordina e ce le spedisce direttamente a casa (senza aver fatto alcuna domanda) prima che finiscano. Prima che quella lucetta lampeggiante antipatica si rifiuti di farci stampare proprio nel momento del bisogno.

Che comodità. Fine delle corse, dei buchi neri al posto del cervello, delle facce imbarazzate davanti alle hostess in aeroporto che cercano di decifrare la carta di imbarco stampata a righe alterne nell’ultimo estremo tentativo di forzare la situazione.

Basta davvero poco. L’abbonamento è comodo, perché HP si occupa di tutto. È vantaggioso, perché si arriva ad un risparmio del 70% sul costo dell’inchiostro. E soprattutto è flessibile perché si può modificare il piano di abbonamento senza limiti e costi, potendolo addirittura annullare senza eventuali penali.

Qualche esempio: per chi stampa in media, fino a 50 pagine mensili, il piano di abbonamento è quello da 2,99€/mese, mentre se si stampano non più di 15 pagine mensilmente è previsto addirittura un piano gratuito.

Con HP Instant Ink si è davvero Liberi di stampare.

Niente facce scettiche: se volete provare e dare un’occhiata, Hp offre 2 mesi di abbonamento gratuito, basta inserire il codice HPROMA .

Inoltre se poi inviterete anche un amico a provare il servizio, entrambi riceverete un mese di servizio gratuito aggiuntivo.

Per tutto il resto www.hpinstantink.it